Festival Minuano Sessions lança luz sobre a cena do rock alternativo em Caxias

A força e a personalidade do rock gaúcho está presente no festival Minuano Sessions que ocorre neste domingo (12), a partir das 15h, no Ponto Coletivo, em Caxias do Sul. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e custam R$ 30 (no segundo lote).
As bandas selecionadas para integrarem a edição de Caxias são a R.I.P Franz Kafka, .pontonemo., Insira Aqui, Véu e Hibizco, essas três últimas são de Porto Alegre. A banda .pontonemo. é a única que vai integrar toda a circulação do festival, que passará também por Pelotas e Porto Alegre.
O projeto de Tizo, Gabz e D8 surgiu depois de um show da Fresno, no Araújo Vianna, em Porto Alegre. Impressionados com a performance da banda liderada por Lucas Silveira, os jovens então decidiram se juntar para escreverem músicas.
— Eu perguntei pro Tizo quando a gente ia tocar num palco daqueles e ele falou que só com um projeto autoral. E aí na quarta-feira seguinte eu apareci na casa dele e a gente começou a compor — relembra Gabz, baixista da banda.
As influências da banda transitam entre o emo de diversas épocas, mas principalmente emo pop e o midwest. Alguns grupos de indie rock e metalcore também são inspiração, já que os integrantes anteriormente faziam covers de grupos do gênero.
Após quatro anos na ativa, a .pontonemo. se tornou umas das principais bandas da cena alternativa de Caxias do Sul. Eles entendem que eventos como a Minuano Sessions contribuem para que os grupos do movimento do chamado rock triste se conectem e possam se ajudar na divulgação.
— Por estar longe de um polo principal do país a gente acaba ficando um pouco isolado. A gente tá querendo realmente reforçar que o Rio Grande do Sul é um lugar que a gente vai encontrar espaço para o nosso movimento — desabafa o vocalista Tizo.
MINUANO SESSIONS
Conheça as bandas que tocarão no festival Minuano Sessions, em Caxias do Sul:
R.I.P FRANZ KAFKA
Na emergência do “slackergaze” em Caxias do Sul, a R.I.P Fraz Kafka faz um som que é tão etéreo quanto sujo, tão cristalino quanto barulhento. O quarteto formado por Henrique Cavinatto, Henrique Zampieri, Adriano Vinholes e Leonardo Zuco, busca atingir o público com canções que unem letras introspectivas e breves a instrumentais ensurdecedores e, muitas vezes, indistinguíveis.
Insira Aqui
Nascida de rolês entre amigos, a Insira Aqui é uma banda de emo gaúcho que foca em transformar frustrações e melodramas de vivências pessoais em músicas cheias de energia inspiradas no emocore e no post hardcore, criando um som único com letras íntimas (até demais), tom dramático e guitarras altas cheias de distorção.
Hibizco
A banda porto-alegrense Hibizco lançou recentemente seu primeiro álbum, De Te Mostrar Intenso, com dez faixas inéditas em português que atravessam temas como amor, desejo, saudade, cansaço, frustração e amadurecimento.
Véu
Com uma sonoridade única que transita por gêneros como dream pop, pós-punk, shoegaze e rock alternativo, a banda Véu traz composições íntimas e confessionais. Formada por Diogo Bueno, Leow Cazimbra, Lucas Petersen e Luã Ornelas.
PROGRAME-SE
As apresentações também irão ocorrer em Porto Alegre e Pelotas, reunindo bandas locais das respectivas cidades. Confira as datas da tour abaixo:
10/07 - Sexta - 19h
Local: Porto Alegre, Casa HUM
- Visitas Póstumas (Porto Alegre)
- .pontonemo. (Caxias do Sul)
- Hibizco (Porto Alegre)
- Véu (Porto Alegre/Pelotas)
- A Virgo (Novo Hamburgo)
11/07 - Sábado - 22h
Local: Pelotas, Galpão Satolep
- Insira Aqui (Porto Alegre)
- .pontonemo. (Caxias do Sul)
- Hibizco (Porto Alegre)
- Véu (Porto Alegre/Pelotas)
- A Virgo (Novo Hamburgo)
12/07 – Domingo - 15h
Local: Caxias do Sul, Ponto Coletivo
- Insira Aqui (Porto Alegre)
- .pontonemo. (Caxias do Sul)
- Hibizco (Porto Alegre)
- Véu (Porto Alegre/Pelotas)
- RIP Franz Kafka (Caxias do Sul)