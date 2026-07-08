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Festival Minuano Sessions lança luz sobre a cena do rock alternativo em Caxias

Evento reúne cinco bandas no Ponto Coletivo, com ingressos a R$ 10. Os shows ocorrem ainda em Porto Alegre e Pelotas

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Augusto Martins

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