Festival Minuano Sessions lança luz sobre a cena do rock alternativo em Caxias

A banda está a quatro anos na ativa na cena independente de Caxias do Sul. .pontonemo. / Divulgação

A força e a personalidade do rock gaúcho está presente no festival Minuano Sessions que ocorre neste domingo (12), a partir das 15h, no Ponto Coletivo, em Caxias do Sul. Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e custam R$ 30 (no segundo lote).

As bandas selecionadas para integrarem a edição de Caxias são a R.I.P Franz Kafka, .pontonemo., Insira Aqui, Véu e Hibizco, essas três últimas são de Porto Alegre. A banda .pontonemo. é a única que vai integrar toda a circulação do festival, que passará também por Pelotas e Porto Alegre.

O projeto de Tizo, Gabz e D8 surgiu depois de um show da Fresno, no Araújo Vianna, em Porto Alegre. Impressionados com a performance da banda liderada por Lucas Silveira, os jovens então decidiram se juntar para escreverem músicas.

— Eu perguntei pro Tizo quando a gente ia tocar num palco daqueles e ele falou que só com um projeto autoral. E aí na quarta-feira seguinte eu apareci na casa dele e a gente começou a compor — relembra Gabz, baixista da banda.

As influências da banda transitam entre o emo de diversas épocas, mas principalmente emo pop e o midwest. Alguns grupos de indie rock e metalcore também são inspiração, já que os integrantes anteriormente faziam covers de grupos do gênero.

Após quatro anos na ativa, a .pontonemo. se tornou umas das principais bandas da cena alternativa de Caxias do Sul. Eles entendem que eventos como a Minuano Sessions contribuem para que os grupos do movimento do chamado rock triste se conectem e possam se ajudar na divulgação.

— Por estar longe de um polo principal do país a gente acaba ficando um pouco isolado. A gente tá querendo realmente reforçar que o Rio Grande do Sul é um lugar que a gente vai encontrar espaço para o nosso movimento — desabafa o vocalista Tizo.

MINUANO SESSIONS

Conheça as bandas que tocarão no festival Minuano Sessions, em Caxias do Sul:

R.I.P FRANZ KAFKA

A banda RIP Franz Kafka é de Caxias do Sul. RIP Franz Kafka / Divulgação

Na emergência do “slackergaze” em Caxias do Sul, a R.I.P Fraz Kafka faz um som que é tão etéreo quanto sujo, tão cristalino quanto barulhento. O quarteto formado por Henrique Cavinatto, Henrique Zampieri, Adriano Vinholes e Leonardo Zuco, busca atingir o público com canções que unem letras introspectivas e breves a instrumentais ensurdecedores e, muitas vezes, indistinguíveis.

Insira Aqui

A banda vem diretamente de Porto Alegre. Kaká Wüst / Divulgação

Nascida de rolês entre amigos, a Insira Aqui é uma banda de emo gaúcho que foca em transformar frustrações e melodramas de vivências pessoais em músicas cheias de energia inspiradas no emocore e no post hardcore, criando um som único com letras íntimas (até demais), tom dramático e guitarras altas cheias de distorção.

Hibizco

A banda foi formada em 2018, em Porto Alegre. Natalia Penteado / Divulgação

A banda porto-alegrense Hibizco lançou recentemente seu primeiro álbum, De Te Mostrar Intenso, com dez faixas inéditas em português que atravessam temas como amor, desejo, saudade, cansaço, frustração e amadurecimento.

Véu

Véu traz composições íntimas e confessionais. Véu / Divulgação

Com uma sonoridade única que transita por gêneros como dream pop, pós-punk, shoegaze e rock alternativo, a banda Véu traz composições íntimas e confessionais. Formada por Diogo Bueno, Leow Cazimbra, Lucas Petersen e Luã Ornelas.

PROGRAME-SE

As apresentações também irão ocorrer em Porto Alegre e Pelotas, reunindo bandas locais das respectivas cidades. Confira as datas da tour abaixo:

10/07 - Sexta - 19h

Local: Porto Alegre, Casa HUM

Visitas Póstumas (Porto Alegre)

.pontonemo. (Caxias do Sul)

Hibizco (Porto Alegre)

Véu (Porto Alegre/Pelotas)

A Virgo (Novo Hamburgo)

11/07 - Sábado - 22h

Local: Pelotas, Galpão Satolep

Insira Aqui (Porto Alegre)

.pontonemo. (Caxias do Sul)

Hibizco (Porto Alegre)

Véu (Porto Alegre/Pelotas)

A Virgo (Novo Hamburgo)

12/07 – Domingo - 15h

Local: Caxias do Sul, Ponto Coletivo