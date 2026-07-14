Cultura e Lazer

53ª edição
Notícia

Festival Internacional de Folclore reúne cultura e tradição de oito países em Nova Petrópolis

A partir desta quinta-feira são esperados mais de 2 mil bailarinos de 43 grupos folclóricos. Dentre as atividades fora da área central, destacam-se as Noites Culturais, que levam apresentações para o interior 

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Alana Fernandes

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