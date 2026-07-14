Festival Internacional de Folclore reúne cultura e tradição de oito países em Nova Petrópolis

Grupo de Cultura Popular Ariús, de Campina Grande, no Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis. Marcelo Farinha / Divulgação

Uma combinação de ritmos, culturas e tradições se encontra em Nova Petrópolis a partir desta quinta-feira (16). Mais do que apresentações artísticas, que evidenciam costumes de diferentes partes do mundo, o 53º Festival Internacional de Folclore se revela como uma ponte, ao permitir que grupos, moradores e turistas se conectem em diferentes experiências.

Uma das atividades descentralizadas são as chamadas Noites Culturais. Elas são realizadas em quatro edições, em comunidades do interior do município que têm um grupo folclórico próprio. A abertura das atrações fica por conta dos artistas locais. Na mesma noite, outros dois grupos convidados se apresentam ao público.

Noite Cultural realizada na Linha Imperial. Festival Internacional de Folclore Nova Petrópolis / Divulgação

A iniciativa é gratuita e facilita a participação de moradores de comunidades mais distantes do Centro. Além disso, ao longo da noite, há as danças de integração, onde o público é convidado a dançar com os grupos folclóricos. A atividade normalmente é encerrada com um jantar, fortalecendo ainda mais o contato entre os participantes.

— O intercâmbio não acontece só no palco. Existem várias ações, vários movimentos, porque queremos que essa experiência seja muito significativa, tanto para os artistas, quanto para o público que está prestigiando e acompanhando a programação — enfatiza a coordenadora geral do festival, Iasmin Schmitt.

A primeira Noite Cultural será realizada na terça-feira (21), no Centro Social e Cultural de Pinhal Alto. Um grupo do Equador e outro de Porto Alegre serão recebidos pelos artistas do Volkstanzgruppe Tannenwald, de Nova Petrópolis, a partir das 19h30min.

Festival terá 2 mil bailarinos de oito países

O 53º Festival Internacional de Folclore segue até 2 de agosto, com a participação de mais de 2 mil bailarinos de 43 grupos folclóricos. Além do Brasil, os artistas vêm do México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador. Nesta edição, o evento celebra o tema O Mundo se Encontra em Nossa Casa.

— O público pode esperar cada vez mais acolhimento e muitas apresentações culturais. Virão países que nunca vieram antes, que é um dos nossos diferenciais a cada edição. Um exemplo é um grupo da Letônia, uma cultura bem diferente. Mas, ao mesmo tempo, também receberemos alguns grupos que são queridinhos do público, como os da Argentina, com apresentações espetaculares de tango — enfatiza Iasmin.

Além das apresentações de dança, a programação gratuita contempla desfiles culturais, oficinas, feira multicultural, jogos germânicos e opções de gastronomia típica. A montagem das estruturas e a decoração da cidade mobilizam equipes desde o começo do mês. São cerca de 40 profissionais que trabalham na instalação de palcos, tendas, equipamentos e ambientação dos espaços.

Do Ceará para a Serra

Cia de Danças Populares Txai, do Ceará, participa do evento desde 2010. Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis / Divulgação

Do Ceará, a Cia de Danças Populares Txai conhece bem o palco do Festival de Folclore de Nova Petrópolis. O grupo estreou em solo serrano em 2010. Desde lá, já foram cerca de sete participações marcadas, especialmente, pelo carinho do público gaúcho e a possibilidade de expandir a cultura nordestina:

— É um local muito agradável, é um povo muito receptivo. Mesmo no frio, a gente vê aquele público ao redor, aquele público aplaudindo, prestando atenção no que você está executando. A gente se tornou muito fã do festival por conta das pessoas — enfatiza o coordenador do grupo, Lairton Guedes.

O que é apresentado no palco é resultado de muito trabalho nos bastidores. O Txai (lê-se tchai) tem 27 anos de história. Um trajetória que exige muita dedicação e comprometimento dos integrantes.

— Para um festival ou não, nós temos ensaios constantes — comenta Guedes.

Para Nova Petrópolis, virão 25 pessoas, entre músicas e bailarinos. Aqui, vão apresentar danças como xaxado, xote, baião, frevo, entre outras.

— O Txhai não costuma dançar por dançar. Sempre contamos uma história — enfatiza o coordenador.

Programe-se

O que: 53º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis.

53º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis. Quando: 16 de julho a 2 de agosto.

16 de julho a 2 de agosto. Onde: Rua Coberta de Nova Petrópolis (Rua Rui Barbosa, no Centro)

Rua Coberta de Nova Petrópolis (Rua Rui Barbosa, no Centro) Quanto: Entrada gratuita.

Entrada gratuita. Informações: no site oficial do festival.

Quinta-feira

Sociedade Alegria, de Fazenda Pirajá

19h: Acendimento da Chama Folclórica.

Sexta-feira

Rua Coberta

14h - Festival de Esquetes em Língua Alemã.

- Festival de Esquetes em Língua Alemã. 19h - Abertura Oficial do 53º Festival Internacional de Folclore.

- Abertura Oficial do 53º Festival Internacional de Folclore. 20h - Espetáculo Nosso Chão, Nosso Palco.

Sábado

Rua Coberta