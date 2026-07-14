Festival de Cinema de Gramado anuncia mais dois homenageados

O Festival de Cinema de Gramado ocorre de 12 a 22 de agosto, em Gramado. Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

O Festival de Cinema de Gramado está se aproximando — ele ocorre de 12 a 22 de agosto — e mais novidades são divulgadas pela organização. Nesta semana foram anunciados mais dois nomes que serão homenageados durante o festival e também a série que terá pré-estreia no Palácio dos Festivais.

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Além de Marcos Caruso, laureado com o Troféu Cidade de Gramado, serão homenageadas a atriz Andrea Beltrão, que receberá o Oscarito, entregue a profissionais que contribuíram ativamente com o cinema brasileiro, e a produtora Renata Almeida Magalhães, que ganhará o Troféu Eduardo Abelin, que premia diretores, produtores e instituições de destaque no audiovisual.

Série brasileira terá pré-estreia no Festival

Além do anúncio de novos homenageados foi revelado que a série brasileira Emergência 53 terá pré-estreia no Palácio dos Festivais.

O primeiro episódio da série será exibido ao público presente no festival. Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

A série, criada por Claudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington, tem 10 episódios e retrata o drama de uma equipe de médicos, enfermeiros e motoristas de uma unidade móvel de urgência que foram renegados pelo sistema.