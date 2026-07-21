Festival de Bandas irá reverenciar o legado do músico caxiense Cristian Rigon, neste domingo, em Caxias

Cristian Rigon foi um dos guitarristas mais influentes da cena musical caxiense, além de ter ajudado a formar uma geração de músicos como professor Vibiana Cornutti / divulgação

O legado deixado pelo guitarrista e professor Cristian Rigon, um dos nomes mais conhecidos do rock e do blues na Serra Gaúcha, será celebrado neste domingo, em Caxias do Sul. A programação do festival de Bandas, alusiva às comemorações pelo Mês do Rock, ocorre a partir das 14h, no Largo da Estação Férrea, com entrada gratuita.

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Falecido em fevereiro de 2023, aos 46 anos, Rigon será homenageado por músicos, ex-alunos, amigos e familiares que compartilharam sua trajetória artística. O festival reunirá as bandas Fire Symphony, Blues Beers, Cristian Rigon Trio, Henri Franzoi Trio e Oldest, além de convidados especiais.

Entre as apresentações, Sasha Z., Benhur Lima e Maurício Fischer formação um trio para tocar músicas de uma das primeiras bandas de Rigon, a Fire Symphony; Leozão Reis comandará a bateria nas formações da The Blues Beers; enquanto Henri Franzoi e integrantes da Oldest, que também dividiram os palcos com o guitarrista, também participarão da homenagem.

_ Além de ter sido uma das figuras mais influentes da cena musical caxiense, é impossível não lembrar do Cristian como um cara carismático, apaixonado por música, fã de Deep Purple, e sempre muito entusiasmado por ensinar e aprender. Será uma homenagem de suma importância, que vai permitir a muita gente que não conheceu o Cristian ter acesso ao que ele produziu e saber que Caxias teve alguém que fez música com tanta qualidade, transitando por tantos estilos, e que formou muitos guitarristas _ comenta Sasha Z.