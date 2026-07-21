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Festival de Bandas irá reverenciar o legado do músico caxiense Cristian Rigon, neste domingo, em Caxias

Um dos mais conhecidos guitarristas da cena roqueira da cidade, morto em 2023, aos 46 anos, Rigon terá sua trajetória celebrada por músicos com quem dividiu os palcos

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Andrei Andrade

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