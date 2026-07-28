Fábio Soares e Deise Schamrek celebram amizade musical no show inédito "Alma en Duo", nesta quarta-feira, em Caxias

Fábio Soares e Deise Schamrek construíram amizade desde os tempos de escola, passando pelas invernadas artísticas dos CTGs até consolidar carreira na música Rudi Júnior / Divulgação

Show inédito apresentado pelos cantores caxienses Fábio Soares e Deise Schamrek, Alma en Duo celebra uma amizade de mais de 30 anos no palco do Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura), em Caxias do Sul. Com participações especiais e diferentes formações ao longo do espetáculo, a apresentação será nesta quarta-feira, às 20h.

Fábio e Deise se conheceram no ensino médio, quando estudavam no Colégio Estadual Emílio Meyer. Embora estudassem em turmas separadas, se reuniam no recreio para cantar juntos. Da escola, a amizade seguiu para as invernadas artísticas, com ambos representando CTGs caxienses em rodeios e festivais pelo Estado, ao mesmo tempo em que ambos foram construindo suas carreiras como cantores.

- É um show que alterna momentos, de modo a resgatar partes importantes da nossa trajetória, com um carinho especial pelos musicais de invernada e por todas as amizades que fizemos no meio tradicionalista. Ao mesmo tempo buscamos trazer um pouco da versatilidade, um olhar mais eclético que reflete também aquilo que a gente construiu ao longo do tempo - comenta Deise.

Além de clássicos do cancioneiro nativista, o repertório de Alma en Duo irá transitar por gêneros brasileiros, como o pop e a MPB, mas terá espaço maior reservado para ritmos latinos que dialogam com a cultura gaúcha, como tangos, valsas e boleros, justificando o nome em espanhol. Ao longo da noite os cantores terão a companhia de violinistas, violeiros e acordeonistas, culminando numa formação de banda com baixo (Tiago Andreola), bateria (Gleidson Dondoni) e violão (Quinto Oliveira). Entre as participações especiais estarão os acordeonistas Uiliam Michelon e Tiago Camargo.

- Por se tratar de um projeto que traz a amizade para o centro do palco, nós temos também o privilégio de, ao longo das nossas carreiras, termos compartilhado o palco com instrumentistas excelentes, que se tornaram grandes amigos. E isso facilitou para que a gente conseguisse reunir um grande time para essa noite - destaca Fábio.

Os ingressos para Alma en Duo podem ser adquiridos a R$ 42, diretamente com os músicos, pelo WhatsApp (54) 99932-2690 (Fábio) ou (54) 9 8122 1393 (Deise).

PROGRAME-SE

O quê: show Alma en Duo, de Fábio Soares e Deise Schamrek

Quando: nesta quarta-feira, às 20h

Onde: Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura, em Caxias do Sul