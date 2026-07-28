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Notícia

Fábio Soares e Deise Schamrek celebram amizade musical no show inédito "Alma en Duo", nesta quarta-feira, em Caxias

Com banda e participações especiais, espetáculo reúne clássicos do cancioneiro nativista, pérolas do repertório latino e diferentes vertentes da música brasileira

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Andrei Andrade

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