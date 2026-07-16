Cultura e Lazer

No Centro de Cultura Ordovás
Notícia

Exposições que inauguram nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, exploram limites da matéria e do tempo

Selecionadas por edital municipal, exposições de Renato Medeiros e Julia Mareco ficam abertas ao público até 16 de agosto.

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Andrei Andrade

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