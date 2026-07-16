Exposições que inauguram nesta quinta-feira, em Caxias do Sul, exploram limites da matéria e do tempo

Detalhe da exposição "Zona Plástica", de Julia Mareco Porthus Junior / Agencia RBS

Duas exposições assinadas por dois artistas de fora do Estado entram em cartaz nesta quinta-feira no Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul: "Clepsidra", do alagoano Renato Medeiros, e "Zona Plástica", da paulista Julia Mareco, foram ambas selecionadas pelo edital de ocupação lançado pela Secretaria Municipal de Cultura e terão visitas guiadas com a presença dos artistas. Ambas podem ser conferidas até o dia 16 de agosto.

Com abertura marcada para as 19h, na Galeria de Artes, Julia Mareco parte de um conceito da engenharia dos materiais, em que zona plástica é o termo utilizado para nomear um material que foi forçado até o seu limite de adaptabilidade e não pode mais retornar à forma original, para instigar uma reflexão sobre transformação, resistência e os vestígios deixados após situações-limite.

Reunindo obras em cerâmica, cimento, pintura e dispositivos interativos, a mostra convida o público a refletir sobre as marcas do cotidiano e os processos de reorganização da matéria e da própria existência. Como atividade paralela, nesta sexta-feira, às 14h, a artista e arte-educadora, de 24 anos, ministra gratuitamente a oficina presencial "Linha de Transmissão", onde irá falar sobre seu processo criativo.

CLEPSIDRA, O RELÓGIO DE ÁGUA

Renato Medeiros inaugura "Clepsidra" Porthus Junior / Agencia RBS

Já às 18h30min, na Sala de Exposições, Renato Medeiros, 38, abre sua primeira exposição no Rio Grande do Sul. Com curadoria de Gabriel Babolim, a mostra reúne gravuras, pinturas, fotografias e uma instalação organizadas em quatro núcleos que abordam temas como paisagem, memória, território e as diferentes formas de controle do espaço. O título faz referência ao antigo relógio de água, considerado um dos primeiros dispositivos criados pela humanidade para medir o tempo. O artista utiliza o conceito como metáfora para discutir a tentativa humana de controlar o tempo e outras forças em permanente transformação. Após a visita, Medeiros irá ministrar a oficina gratuita "Paisagens Imaginadas".

As duas exposições permanecem abertas para visitação gratuita até 16 de agosto, às segundas-feiras, das 9h às 16h; de terça a sexta-feira, das 9h às 22h; e aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 22h.