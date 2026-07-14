Experiência cinematográfica e imersiva em shopping caxiense é alternativa para as férias das crianças

Um domo inflável desembarca na próxima semana no terceiro andar do Shopping Pratavieira, em Caxias do Sul, para projetar em 360º o espaço sideral e o universo dos dinossauros. A experiência cinematográfica e imersiva do planetário Urânia utiliza tecnologia 4K e promete transportar o público pelo espaço e pela pré-história.
Com classificação livre, a atração combina entretenimento e conhecimento por meio de sessões de aproximadamente 45 minutos.
Cada experiência vai iniciar com uma abertura musical, seguida pela exibição de um filme temático, e encerra com uma aventura em montanha-russa 3D, que proporciona uma vivência sensorial completa.
As sessões ocorrem de hora em hora, entre 9h e 19h e contam com acompanhamento de um astrônomo. Cada sessão tem capacidade para 20 participantes.
Programe-se
- O quê: Planetário Fulldome – Urânia Planetário.
- Quando: de 23 de julho a 1º de agosto. De segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.
- Onde: 3ºandar do Prataviera Shopping, junto à praça de alimentação (Av. Júlio de Castilhos, 2.030 - bairro Centro - Caxias do Sul).
- Duração: 45 minutos
- Quanto: ingressos a R$ 25 (por pessoa).
- Classificação livre: a recomendação é para crianças maiores de 3 anos. Crianças menores poderão participar acompanhadas pelos responsáveis.