Experiência cinematográfica e imersiva em shopping caxiense é alternativa para as férias das crianças

Universo dos dinossauros é uma das atrações do planetário que estreia na próxima semana. Urânia Planetário / Divulgação

Um domo inflável desembarca na próxima semana no terceiro andar do Shopping Pratavieira, em Caxias do Sul, para projetar em 360º o espaço sideral e o universo dos dinossauros. A experiência cinematográfica e imersiva do planetário Urânia utiliza tecnologia 4K e promete transportar o público pelo espaço e pela pré-história.

Com classificação livre, a atração combina entretenimento e conhecimento por meio de sessões de aproximadamente 45 minutos.

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Cada experiência vai iniciar com uma abertura musical, seguida pela exibição de um filme temático, e encerra com uma aventura em montanha-russa 3D, que proporciona uma vivência sensorial completa.

As sessões ocorrem de hora em hora, entre 9h e 19h e contam com acompanhamento de um astrônomo. Cada sessão tem capacidade para 20 participantes.

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