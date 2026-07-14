Cultura e Lazer

Para ver os astros
Notícia

Experiência cinematográfica e imersiva em shopping caxiense é alternativa para as férias das crianças

Atração com tecnologia 4K vai projetar astronomia e imagens do universo dos dinossauros em sessões de 45 minutos e acompanhada

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS