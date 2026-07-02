"Entrelaçadas", da Companhia Tem Gente Teatrando, estreia neste fim de semana em Caxias do Sul

Gabriela Guaragna (E), Maria Lilith (C) e Priscila Telles formam o elenco de “Entrelaçadas” Liliane Giordano / Divulgação

Com direção e dramaturgia de Zica Stockmans, a Companhia Tem Gente Teatrando estreia neste fim de semana, em Caxias do Sul, o espetáculo Entrelaçadas. Construída em colaboração com as atrizes Maria Lilith, Gabriela Guaragna e Priscila Telles, a montagem constrói um mosaico de experiências femininas marcado por memórias, afetos e reflexões sobre diferentes formas de existência.

Apostando na poesia e na delicadeza para abordar questões profundas que envolvem temas como maternidade, espiritualidade, violência cotidiana, liberdade dos corpos e resistência, o espetáculo propõe a transformação do palco num lugar que pode ser, ao mesmo tempo, um quarto, lugar de oração e território de lembranças.

– Entrelaçadas nasceu do desejo de falar sobre a potência do feminino e de mulheres que encontram força e cura no coletivo, no “bando”. Partimos da ideia de que o isolamento e a rivalidade fazem parte de um projeto de dominação, enquanto o encontro fortalece, cria redes de apoio e transforma experiências individuais em algo compartilhado. Foi um processo que mexeu com todas e o resultado nos preencheu. Esperamos que cada plateia possa ressignificar alguns conceitos ao se entrelaçar conosco – destaca a diretora e dramaturga.

Idealizado por Zica Stockmans, Entrelaçadas também tem o objetivo de ser um projeto em permanente transformação. A proposta é que novas versões possam ser criadas futuramente com a participação de outras mulheres, ampliando as vozes presentes na obra e fazendo do espetáculo um processo artístico aberto a diferentes vivências e narrativas.

A estreia, neste sábado, será às 19h, no Espaço Cultural Tem Gente Teatrando. Uma segunda sessão está marcada para domingo, às 20h30min (uma hora após o jogo do Brasil contra a Noruega na Copa do Mundo), no mesmo local. Os ingressos custam R$ 30 e R$ 15 (meia entrada).

As exibições integram a 10ª edição do projeto Teatro Para Todos, iniciativa que busca ampliar o acesso às artes cênicas em Caxias do Sul por meio de temporadas com ingressos a preços populares. O projeto conta com recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul.

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