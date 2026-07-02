Cultura e Lazer

Teatro Para Todos
Notícia

"Entrelaçadas", da Companhia Tem Gente Teatrando, estreia neste fim de semana em Caxias do Sul

Espetáculo dirigido por Zica Stockmans  constrói um mosaico de experiências femininas marcado por memórias, afetos e reflexões sobre diferentes formas de existência

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Andrei Andrade

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