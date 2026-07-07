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Drama "O Sol Nasce Para Todos" e documentário sobre Toquinho estreiam na Sala Ulysses Geremia, em Caxias 

Também seguem em cartaz "Salvação" e  "As Correntes". Sessões ocorrem de quinta-feira a domingo 

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