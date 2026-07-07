Drama "O Sol Nasce Para Todos" e documentário sobre Toquinho estreiam na Sala Ulysses Geremia, em Caxias 

O Sol Nasce para Todos rendeu troféu de melhor atriz para Zhilei Xin no Festival de Veneza Divulgação / Divulgação

A Sala de Cinema Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás), em Caxias do Sul, recebe duas estreias nesta quinta-feira. Entram em cartaz o drama chinês O Sol Nasce para Todos, premiado no Festival de Veneza com o troféu de melhor atriz para Zhilei Xin, e o documentário Toquinho: Encontros e um Violão, que celebra a trajetória de mais de cinco décadas do cantor e compositor. As sessões ocorrem de quinta-feira a domingo.

O Sol Nasce para Todos, dirigido por Cai Shangjun, acompanha a história de um ex-casal separado por um crime que mudou o destino de ambos. Anos depois, o reencontro faz ressurgir sentimentos e memórias enquanto os personagens tentam reconstruir suas vidas em um drama sobre culpa, perdão e recomeços. As exibições serão às 19h30min.

Cena de "Toquinho: Encontros e um Violão" Divulgação / Divulgação

Já Toquinho: Encontros e um Violão, de Erica Bernardini, reúne momentos marcantes da carreira de Toquinho, explorando seu processo criativo e as parcerias que ajudaram a consolidar sua trajetória na música brasileira. As exibições serão às 18h15min.

Também seguem em cartaz os dramas Salvação (às 16h15min), produção turca premiada no Festival de Berlim que discute as relações entre religião, política e poder, e As Correntes (14h30min), produção argentina que acompanha a transformação vivida por uma estilista após um episódio traumático durante uma viagem à Suíça.