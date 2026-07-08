Dois curtas produzidos na Serra irão competir no 54º Festival de Cinema de Gramado

Cena de "Elisete Tem Que Casar", da caxiense Gabriela Buffon Liliane Giordano / Divulgação

Dois filmes produzidos na Serra Gaúcha estão entre os selecionados para disputar o 23º Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema - Mostra Gaúcha de Curtas, que integra a programação do 54º Festival de Cinema de Gramado. Representando Caxias do Sul e Garibaldi, respectivamente, os curtas Elisete Tem Que Casar e Drunken Car figuram na lista anunciada nesta quarta-feira (8), ao lado de outras 16 produções gaúchas que concorrem em 12 categorias da premiação.

Escrito e dirigido pela caxiense Gabriela Buffon, Elisete Tem Que Casar é um drama burlesco ambientado na região da imigração italiana na Serra nos anos 1950, quando mulheres tinham de optar entre casar ou se tornar freira. O filme narra a história de uma jovem rebelde que resolve enfrentar esta sina e fazer valer sua própria vontade. O curta foi rodado no parque temático Villa Dei Troni, no interior caxiense, e tem no elenco alguns nomes conhecidos, especialmente da cena teatral local, como Odelta Simonetti e Tina Andrighetti, além da própria diretora.

Cena de "Drunken Car", de Brunella Martina Divulgação / Divulgação

Drunken Car, por sua vez, é um drama poético sobre desejo e autodescoberta, escrito e dirigido pela porto-alegrense Brunella Martina e produzido em Garibaldi, com direção de fotografia da caxiense Lívia Pasqual. O curta traz a história de de Lana, uma adolescente tímida, mas corajosa, que foge de casa para ir à sua primeira festa. Quando o carro em que pega carona quebra, ela decide seguir a pé até a festa.

Os curtas selecionados serão exibidos em sessões competitivas nos dias 15 e 16 de agosto, no Palácio dos Festivais, em Gramado. A cerimônia de premiação do "Gauchão", como o prêmio é carinhosamente chamado, ocorre também no dia 16, às 20h.

Busca pelo Kikito e homenagem a Marcos Caruso

Ator Marcos Caruso é o homenageado da 54ª edição do Festival Internacional de Cinema de Gramado

Além da seleção dos curtas gaúchos, a organização do Festival de Cinema de Gramado anunciou os seis longas brasileiros que disputarão o Kikito de Melhor Filme: Chorão: Só os Loucos Sabem (SP), de Hugo Prata e Felipe Novaes; Feito Pipa (CE), de Allan Deberton; Justino - Nos Bastidores do Reino (DF), de José Eduardo Belmonte; Leite em Pó (MG/SP/RN), de Carlos Segundo; Nosso Segredo (MG), de Grace Passô; e Pele de Rinoceronte (RJ), de Marcello Ludwig Maia.

O longa selecionado para a abertura, como exibição hors-concours, será Antrtida, de Bruno Safadi, estrelado por Andrea Beltrão, Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal, Antonio Calloni, Lázaro Ramos e João Vitor Silva. Outra novidade da 54ª edição é a homenagem ao ator Marcos Caruso, que receberá o Troféu Cidade de Gramado em reconhecimento à sua trajetória de mais de quatro décadas de cinema, novela e teatro. O evento ocorre entre os dias 12 e 22 de agosto.