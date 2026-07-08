Cultura e Lazer

"Gauchão" do audiovisual
Notícia

Dois curtas produzidos na Serra irão competir no 54º Festival de Cinema de Gramado

"Elisete Tem Que Casar", de Caxias do Sul, e "Drunken Car", de Garibaldi, estão entre as 18 obras selecionadas para o  23º Prêmio Assembleia Legislativa

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Andrei Andrade

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