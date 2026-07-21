Cultura e Lazer

Música por toda a cidade
Notícia

Do blues ao nativismo, 5º Festival de Inverno de Farroupilha terá diversos shows gratuitos, em agosto

Programação ocorre entre os dias 3 e 16, em diferentes locais, como a Casa da Cultura e Clube do Comércio. Entre os destaques estão shows de Renato Borghetti Trio, Renato Teixeira e Instrumental Picumã

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Andrei Andrade

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