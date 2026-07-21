Do blues ao nativismo, 5º Festival de Inverno de Farroupilha terá diversos shows gratuitos, em agosto

Reunindo atrações como Pirisca Grecco, Renato Borghetti Trio e Renato Teixeira, a música será a grande protagonista do Festival de Inverno de Farroupilha, que ocorre entre os dias 3 e 16 de agosto. Promovido pela Prefeitura, em parceria com a Casa de Cultura e com o Sesc, o evento reúne oficinas, concertos e shows em diferentes espaços da cidade. Toda a programação é gratuita (confira os destaques no final da matéria).
A abertura oficial ocorre no dia 3 de agosto, às 19h30min, na Igreja Matriz, com um concerto que reunirá diversos grupos corais da cidade. Na primeira semana, entre os destaques estão shows do cantor nativista Pirisca Grecco, no dia 4; e da cantora norte-americana de blues JJ Thames, no dia 6.
Na semana seguinte, sobem ao palco o grupo Instrumental Picumã, no dia 10; o acordeonista Luciano Maia, no dia 11, e o concerto "Elas", da Banda Municipal de Farroupilha, no dia 12. Já no dia 13, o público poderá conferir a apresentação do Renato Borghetti Trio.
O encerramento, em 16 de agosto, será com apresentação da Banda Municipal de Farroupilha e show do cantor e compositor paulista Renato Teixeira. Todas as atrações são gratuitas.
Para as oficinas, as inscrições são limitadas e devem ser feitas via formulário on-line (onde também consta a programação) ou diretamente na Casa de Cultura. Para os espetáculos, com exceção do concerto de abertura, os ingressos deverão ser retirados antecipadamente na Casa de Cultura de Farroupilha ou no Sesc.
CONFIRA OS DESTAQUES
:: 3 de agosto (segunda-feira)
Concerto de abertura, às 19h30min, na Igreja Matriz, com Canarinhos da Serra, Coral Elo Sonoro, Coral Infantojuvenil Canarinhos de Farroupilha, Grupo Amigos de Cristo e grupos pedagógicos da Escola Pública de Música.
:: 4 de agosto (terça-feira)
Pirisca Grecco, às 19h30min, na Casa de Cultura.
:: 6 de agosto (quinta-feira)
JJ Thames e Raw Sugar, às 19h30min, no Auditório Adelino Colombo (Sindilojas).
:: 10 de agosto (segunda-feira) Instrumental Picumã, às 19h30min, na Casa de Cultura.
:: 11 de agosto (terça-feira)
Luciano Maia, às 19h30min, na Casa de Cultura.
:: 12 de agosto (quarta-feira)
Concerto "Elas", com a Banda Municipal de Farroupilha, às 19h30min, no Clube do Comércio.
:: 13 de agosto (quinta-feira)
Renato Borghetti Trio, às 19h30min, no Clube do Comércio.
:: 14 de agosto (sexta-feira) Apresentação dos Alunos, às 19h30min, no Clube do Comércio.
:: 16 de agosto (domingo)
Encerramento, a partir das 17h, com apresentação da Banda Municipal de Farroupilha e, na sequência, show de Renato Teixeira, no Clube do Comércio.