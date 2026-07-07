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Dia Mundial do Rock ganha programação durante todo o mês na Serra; confira onde curtir a data

Festas, covers e shows autorais de todas as vertentes ocorrem em diferentes pontos da cidade

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Pedro Zanrosso

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