Dia Mundial do Rock ganha programação durante todo o mês na Serra; confira onde curtir a data

A data oficial, popularizada nos anos 1990 por rádios de São Paulo e do Rio de Janeiro, é celebrada na próxima segunda-feira(13). Contudo, o Dia Mundial do Rock ganhou na Serra uma programação especial que segue até o fim do mês com shows das mais diversas vertentes do gênero.
A celebração lembra o ano de 1985, quando ícones do rock como Queen, U2, David Bowie, The Who, Led Zeppelin e Paul McCartney subiram ao palco do Live Aid. A proposta dos shows, que ocorreram de forma simultânea em Londres e na Filadélfia naquele histórico 13 de julho era de arrecadar fundos para o combate a fome na Etiópia.
Embora o caráter mundial da data seja levado à sério muito mais pelos brasileiros, o importante é que fãs do rock agora ganham anualmente uma agenda dedicada ao gênero que passou a ser estilo de vida dos seus adeptos.
Em Caxias a programação, entre outras atrações, tem festa temática no San Peter, festival de bandas autorais na Casa 20 e ainda Maria do Relento, cover de NX Zero e tributo a Legião Urbana no Teatro do Sesc. No Pub Veio Loco, a data ganha agenda especial sempre às sextas e sábados. E até a Chardonnay Danceteria entrou na onda e traz cover de Kiss, Jack Band e Mr. Burns na próxima sexta-feira(10).
Confira a programação:
4ª Caixa Acústica
- Onde: Teatro do Sesc (Rua Moreira Cesar, 2.462 - bairro Pio X - Caxias).
- Quando: às quartas-feiras do mês de julho, a partir das 20h.
- Quanto: ingressos na bilheteria e no site a partir de R$10.
- Classificação etária: Livre
- Atrações: 08/07: Newd canta NX Zero; 15/07: Maria do Relento; 22/07: Tributo a Legião Urbana; 29/07: Banda Ouse canta Reação em Cadeia.
ChardoRock
- Quando: sexta-feira (10), às 22h.
- Onde: Chardonnay Danceteria (Rua Vinte de Setembro, 1.054 - Caxias).
- Quanto: reservas pelo telefone (54) 99183-7714.
- Atrações: Parazite Kiss, Jack Band e Mr. Burns.
Pub Veio Loco
- Quando: às sextas e sábados do mês de julho, a partir das 21h.
- Onde: Pub Veio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - Subsolo - Colina Sorriso - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos no local com valores que variam entre R$25 e R$50, conforme o lote.
- Atrações: 10/07: Dukes; 11/07: Garage Inc. (cover de Metallica); 17/07: Bad Reputation Band e The Tex Three; 18/07: Rammstein por Zeitaugen; 24/07: Acústico Beto e Jacobinos; 25/07: Alice in Chains Tribute.
Festa Dia Mundial do Rock
- Quando: sábado (11), às 18h30min.
- Onde: San Peter (Avenida Júlio de Castilhos, 1.677 - bairro Centro - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos a partir de R$30 na Hamburgueria Jaime Rocha ou pela plataforma Uniticket.
- Atrações: 18h30min: Cabras da Peste; 20h30min: Oldest; 21h45min: Almirante Rockers; 23h: Crazy Guns.
Bier Haus
- Quando: sábado (11), às 20h. O show se inicia às 23h.
- Onde: Rua Tronca, 3.068 - bairro Rio Branco - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos a R$40, à venda no local.
- Atração: banda Nacional Kid
Dia do Rock do São Patrício
- Quando: domingo (12), a partir das 15h.
- Onde: Casa 20 (Rua Dr. Augusto Pestana, 56, junto à Praça da Estação Férrea - bairro São Pelegrino - Caxias do Sul).
- Quanto: ingressos a R$30 (na hora), com a doação de um quilo de alimento não perecível.
- Atrações: bandas Gueppardo, Maquete, Oldest e Snowblind.
8º Celebra Rock
- Quando: domingo (12), a partir das 15h.
- Onde: Rua Coberta em Bento Gonçalves.
- Quanto: entrada franca.
- Atrações: show com as bandas Thinking Head, Zelbra, Jacuzi e Norby Junior.
Gramado Rock Concert
- Quando: 25 de julho, às 20h.
- Onde: Palácio dos Festivais (Av. Borges de Medeiros, 2.697 - bairro Centro - Gramado).
- Quanto: ingressos à venda nos canais oficiais do evento neste link.