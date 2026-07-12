Destaque no Festival de Cannes, filme italiano será exibido de graça em Garibaldi

Le città di pianura, de Francesco Sossai, será exibido gratuitamente em Garibaldi. Le città di pianura / Reprodução

Destaque em um dos mais tradicionais festivais de cinema na Europa, o de Cannes, o filme italiano Le città di pianura, de Francesco Sossai, será exibido gratuitamente em Garibaldi, na Serra, neste domingo (12). A exibição será às 14h, na Vinícola Peterlongo, com 150 lugares disponíveis, ocupados por ordem de chegada.

O roteirista Adriano Candiago participará de um bate-papo online antes do filme. A atividade faz parte do primeiro Italian Screens do Rio Grande do Sul.

O longa-metragem acompanha Carlobianchi e Doriano, dois amigos de meia-idade sem rumo que atravessam a noite pelas estradas do Vêneto em busca de uma simbólica última rodada. Durante essa peregrinação etílica, eles conhecem Giulio, um tímido estudante de arquitetura, que acaba embarcando em uma jornada improvisada pelos bares e cidades da planície italiana.

Entre encontros inusitados, humor melancólico e reflexões sobre amizade, amadurecimento e o futuro, o filme transforma um passeio aparentemente banal em uma delicada exploração dos afetos, das oportunidades perdidas e da beleza escondida no cotidiano.

A obra participou da prestigiada mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes de 2025. Também recebeu 16 indicações ao David di Donatello 2026 (Oscar do cinema italiano) e conquistou oito prêmios, entre eles os de Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original. A conversa com o roteirista será mediada por Joana Braga, diretora da Porto Alegre Film Commission.