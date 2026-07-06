Cultura e Lazer

53ª edição
Notícia

Danças, desfiles e gastronomia típica: o que esperar do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis

Evento gratuito reunirá grupos de oito países e terá programação distribuída por diferentes espaços da cidade durante 18 dias.

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