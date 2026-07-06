Danças, desfiles e gastronomia típica: o que esperar do Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis

Soberanas do Folclore Alemão rainha Jéssica Fernanda Schaab (C), 1ª princesa Olívia Nienow (E) e 2ª princesa Ketrin Ananda Kich (D). Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis / Divulgação

Nova Petrópolis recebe, entre os dias 16 de julho e 2 de agosto, o 53° Festival Internacional de Folclore. Ao longo de 18 dias, a cidade sediará uma programação gratuita com apresentações de dança, desfiles culturais, oficinas, feira multicultural, jogos germânicos e opções de gastronomia típica, reunindo mais de dois mil bailarinos do Brasil e do exterior.

Com o tema O Mundo se Encontra em Nossa Casa, o festival terá a participação de oito grupos internacionais, seis nacionais, seis regionais e cerca de 20 grupos locais. Estão confirmadas delegações do México, Canadá, Letônia, Chile, Peru, Argentina e Equador, além de representantes brasileiros.

Segundo a organização, as atrações estarão distribuídas em diferentes espaços da cidade e buscam promover o intercâmbio entre culturas por meio da música, da dança e das tradições populares. A expectativa é de que o evento também impulsione o turismo, o comércio e a rede de hospedagem do município.

Segundo o secretário municipal de Turismo e Cultura, Rodrigo Barbieri Sangali, a projeção é de ocupação hoteleira superior a 85% durante o período do festival, com reflexos positivos também para restaurantes, comércio e o turismo de compras.

A rainha do Folclore Alemão, Jéssica Fernanda Schaab, destaca que o evento é uma oportunidade para conhecer diferentes culturas.

— A comunidade pode trazer seu chimarrão, sua cadeira e aproveitar as apresentações na praça. É uma oportunidade de conhecer danças, costumes e um pouco da cultura que cada grupo traz de seu país ou região — afirma.

Além da programação artística, a edição de 2026 marcará os 15 anos da parceria entre o festival e a Organização Internacional de Folclore e Artes Populares (IOV Brasil). Como parte das comemorações, Nova Petrópolis sediará a III Assembleia IOV das Américas, reunindo representantes culturais de diversos países e a presidente mundial da entidade, Emma Chang.

As atrações do 53º Festival Internacional de Folclore de Nova Petrópolis podem ser conferidas no site oficial do evento.

Programe-se