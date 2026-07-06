Curta-metragem produzido por estudantes caxienses é selecionado para o 54º Festival de Cinema de Gramado

Estudante Lorenzo Zanol é o ator principal de "Transição" Divulgação / Divulgação

O curta-metragem Transição, produzido integralmente por estudantes do CETEC, de Caxias do Sul, foi selecionado para a 2ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil (Educavídeo), que integra a programação do 54º Festival de Cinema de Gramado. A produção é uma das 11 escolhidas entre escolas de Ensino Médio de todo o país e a única representante caxiense na mostra.

Esta será a primeira participação do CETEC no festival com um filme realizado por alunos atualmente matriculados. A obra foi desenvolvida durante o primeiro trimestre de 2026 na Oficina de Cinema da instituição, atividade complementar oferecida às sextas-feiras à tarde, e tem no núcleo criativo estudantes do 2º ano.

Protagonizado por Lorenzo Zanol, Transição tem roteiro, direção, produção e direção de fotografia de Franco Augusto Panassol e montagem de Luigi Panizzon Baroni. A produção também tem participação especial de Taís Meneguzzi, mãe do protagonista na vida real, interpretando a mãe do personagem no filme.

Inspirado em experiências pessoais do jovem diretor e roteirista, o curta acompanha a trajetória de um estudante diante dos desafios de adaptação a uma nova escola, abordando temas como pertencimento, isolamento e pressão pelo desempenho acadêmico.