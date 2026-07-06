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Notícia

Curta-metragem produzido por estudantes caxienses é selecionado para o 54º Festival de Cinema de Gramado

Produzido por alunos do CETEC,  "Transição" está entre os 11 filmes de escolas de Ensino Médio de todo o país selecionados para a 2ª Mostra Nacional de Cinema Estudantil

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