Curta independente “Amor-Perfeito", de Isra Noren, estreia nesta terça-feira, em Caxias do Sul

Produção tem no elenco as atrizes Letícia Foscarini e Simone Carvalho e ator Yuri Rios Divulgação / Divulgação

Trabalho de estreia do caxiense Isra Noren como roteirista e diretor, o curta-metragem Amor Perfeito, que propõe uma reflexão sobre relações abusivas, será exibido nesta terça-feira, às 19h30min, na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás). Após a sessão, que tem entrada gratuita, haverá um bate-papo no Zarabatana Café com o elenco, formado por Letícia Foscarini, Yuri Rios e Simone Carvalho, e a equipe de produção.

Com 19 minutos de duração, o curta apresenta uma narrativa delicada sobre os limites entre o afeto e a violência dentro de uma relação amorosa. A história acompanha Mariana e Marcos, casal cuja trajetória é revelada por meio de lembranças que alternam momentos de paixão, encanto e cuidado com episódios de manipulação e violência psicológica. A partir da perspectiva da protagonista, o espectador é provocado sobre como relações abusivas se constroem de maneira silenciosa e gradual, dificultando, por vezes, que a própria vítima reconheça os sinais.

Cartaz de 'Amor-Perfeito" Reprodução / Divulgação

– Como sociedade, muitas vezes acabamos sendo abusivos com as outras pessoas, às vezes sem perceber e, em outras, até sabendo disso e escolhendo ignorar. Essa é uma questão universal e foi isso que me motivou a fazer o filme. A principal mensagem que o curta quer transmitir é que um relacionamento abusivo, na maioria das vezes, não começa sendo abusivo. Ele costuma parecer um relacionamento perfeito, mas, aos poucos, vai se transformando e revelando comportamentos de controle, manipulação e violência – destaca Noren, de 27 anos.

Isra Noren (D) com o diretor de fotografia, Leandro Foscarini Divulgação / Divulgação

O diretor ressalta ainda que a ideia de fazer o filme surgiu de forma despretensiosa, após escrever o roteiro para um concurso. O objetivo seguinte, de filmá-lo, foi se materializando passo a passo, conforme mais pessoas acreditaram na importância da ideia, agregando artistas e equipe técnica. Além de Noren, Amor-Perfeito conta com produção de Jacqueline Aires e Gabriel Lucas, trilha sonora de Beto Scopel e direção de arte de Leandro Foscarini.