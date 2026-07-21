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Curta independente “Amor-Perfeito", de Isra Noren, estreia nesta terça-feira, em Caxias do Sul

Produção que instiga reflexões sobre relações abusivas terá sessão será na Sala Ulysses Geremia, seguida de bate-papo com a equipe do filme, no Zarabatana Café

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Andrei Andrade

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