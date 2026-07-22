Cultura abre inscrições para oficinas gratuitas de Cultura Popular em diferentes bairros, em Caxias

A Diretoria de Arte e Cultura Popular da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Caxias do Sul está com inscrições abertas para o Programa de Oficinas de Cultura Popular, realizado em parceria com o Programa Caxias Criativa. As atividades são gratuitas e contemplam oficinas de Artesanato, Capoeira, Cultura Hip Hop, Cultura Regional e Linguagens Contemporâneas na Cultura Popular.
As aulas serão semanais e terão início em agosto, sempre com duas horas de duração, e seguem até novembro ou dezembro. As vagas são limitadas, e as inscrições devem ser feitas pelos links específicos de cada oficina (confira abaixo). Informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3901-2516 ou pelo e-mail arteeculturapopular@caxias.rs.gov.br.
OFICINAS DISPONÍVEIS
Oficina de Artesanato: ConscienciArte e os 5 R's da Reciclagem
Oficineira: Genessy Bertolini
Local: Praça CEU, Rua Raimundo Magnabosco, nº 111, bairro Cidade Nova
Data: segundas-feiras, de 3 de agosto a 23 de novembro de 2026
Horário: das 14h às 16h
Inscrições: https://forms.gle/RfAymwf25k8HL4Ng9
Oficina da Cultura Hip Hop: Hip Hop Dance e Funky Styles – Da História ao Baile
Oficineira: Bianca Poletto
Local: Associação de Moradores do Bairro Villa Lobos (AMOB Villa Lobos), Rua Alameda B, 470, bairro Villa Lobos
Data: sextas-feiras, de 7 de agosto a 13 de novembro de 2026
Horário: das 15h às 17h
Público: crianças e adolescentes
Inscrições: https://forms.gle/sZsAd1q5md5Cg4Pk8
Oficina da Cultura Hip Hop: Arte-educação através da dança Hip Hop
Oficineira: Fernanda Barbizan Sampaio
Local: SCFV Esperança – Mão Amiga, Rua Flávio Chaves, 46, bairro Montes Claros
Data: quintas-feiras, de 6 de agosto a 12 de novembro de 2026
Horário: das 9h às 11h
Público: crianças e adolescentes
Inscrições: encerradas
Oficina de Linguagens Contemporâneas na Cultura Popular: Cidade Impressa
Oficineira: Tatieli Sperry Monteiro
Local: Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo
Data: quintas-feiras, de 6 de agosto a 13 de novembro de 2026
Horário: das 14h às 16h
Público: crianças e adolescentes
Inscrições: https://forms.gle/kioGR9FAf6xYYKQJ8
Oficina de Linguagens Contemporâneas na Cultura Popular: Corpos Culturais – O Tempo e a Memória em Movimento Contemporâneo
Oficineira: Vanessa Carraro
Local: Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, Rua Luiz Antunes, 312, bairro Panazzolo
Data: quintas-feiras, de 6 de agosto a 13 de novembro de 2026
Horário: das 19h às 21h
Público: crianças, jovens e adultos
Inscrições: https://forms.gle/AMY2WHXfg8xWfGwY6
Oficina de Capoeira: Capoeira para Todos
Oficineiro: Carlos Alexandre Cardoso Capelão
Local: Associação de Moradores do Bairro Fátima (AMOB Fátima), Rua Avelino Antonio de Souza, nº 1428, bairro Fátima
Data: quartas-feiras, de 5 de agosto a 11 de novembro de 2026
Horário: das 20h às 22h
Inscrições: https://forms.gle/GX2zhETFp1rXFLoaA
Oficina de Cultura Regional: Dança e Cultura como Agente Transformador
Oficineiro: Cristionlei Rodrigues
Local: Quilombo Herdeiros de Palmares, Rua Adiles dos Santos, 124, bairro Santa Catarina
Data: quartas-feiras, de 5 de agosto a 11 de novembro de 2026
Horário: das 8h30 às 10h30
Público: crianças e adolescentes
Inscrições: https://forms.gle/ydn3YLghaNiu1GH98