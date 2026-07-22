Cultura e Lazer

Segundo semestre
Notícia

Cultura abre inscrições para oficinas gratuitas de Cultura Popular em diferentes bairros, em Caxias

Programa busca ampliar o acesso a práticas culturais diversificadas e contribuir e a democratização do acesso à cultura

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