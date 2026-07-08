Cultura e Lazer

Férias felinas
Notícia

Com quartos individuais, recreação e petiscos, hotel para gatos em Caxias do Sul oferece experiência premium para pets

Em alta temporada, a hospedagem já chegou a receber 18 hóspedes simultaneamente. Nesses períodos, que são as férias de verão e de inverno, há, inclusive, lista de espera 

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Gabriela Alves

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