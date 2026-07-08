Com quartos individuais, recreação e petiscos, hotel para gatos em Caxias do Sul oferece experiência premium para pets

Gata Haru durante o horário de recreação no hotel. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quartos individuais temáticos, recreação, área ao ar livre e petiscos incluídos na diária. Pode parecer a descrição de um hotel para humanos, mas é a proposta do hotel exclusivamente dedicado a gatos em Caxias do Sul.

A hospedagem, no bairro Santa Catarina, foi inaugurada em abril de 2025, mas antes disso a proprietária, Gabrieli Oliveira, já tinha adaptado quartos da casa onde morava para os hóspedes felinos.

O espaço do Refúgio Felino foi planejado exclusivamente para proporcionar bem-estar físico e emocional durante a ausência dos tutores. Os quartos são temáticos, com decorações de Harry Potter, safari e Hello Kitty, por exemplo. Cada um comporta um número específico de animais. Os gatos não têm contato entre eles, nem mesmo visual. Isso, conforme Gabrieli, evita o estresse dos felinos.

Em alta temporada, a hospedagem já chegou a receber 18 gatos simultaneamente. Nesses períodos, que são as férias de verão e de inverno, há, inclusive, lista de espera.

— A demanda está cada vez maior, os tutores entendem que viajar tranquilos também significa saber que o gato está em um ambiente onde o bem-estar dele é prioridade e que ele está sendo bem monitorado — explica Gabrieli.

Como é um hotel só para gatos

Com quartos individuais para cada pet ou para famílias de gatos, os hóspedes são instalados em aposentos temáticos. Cada um dos quartos conta com tocas, arranhadores, prateleiras e nichos altos para refúgio dos animais, caixa de areia e espaço para alimentação e hidratação.

Cada hóspede tem um horário de recreação ao ar livre em um espaço telado, com grama sintética e brinquedos. O atendimento é individualizado e cada animal hospedado tem um checklist a ser seguido: alimentação, hidratação, petiscos, brincadeiras e enriquecimento ambiental; caso o pet tenha alguma necessidade de medicamento, a administração também é registrada no checklist.

— Cada quartinho tem um tema. Mas tem o padrão dos recursos, que é o que mais importa. Não é só um quarto cheio de playground. A gente coloca, também, as toquinhas bem estratégicas. O gato, quando ele vem, pode escolher onde quer ficar. A ideia do quarto, obviamente, é que o gato tenha total liberdade sobre o espaço, fique confortável. Assim, temos total controle sobre o comportamento, as necessidades diárias, se está se alimentando normalmente — explica Gabrieli.

O que muda entre uma hospedagem para gatos e para cachorros?

Os hotéis para cachorros já são mais comuns entre os tutores de pets. Normalmente, são casas com pátios em que os animais interagem entre si. Já para os gatos, a proposta é diferente: gatos demoram muito mais para se adaptar a outros gatos e, caso a adaptação não seja feita da forma correta, os felinos podem brigar. Por isso, é preciso separar os gatos que não se conhecem.

— O nosso objetivo não é apenas hospedar o gato, mas preservar o bem-estar dele durante todo o período em que ele estiver longe da família. Por isso, tudo é planejado pensando nas necessidades específicas da espécie — diz.