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Com novo espetáculo, comediante Bruna Louise desembarca em Caxias do Sul em agosto

Serão duas sessões no dia 27 de agosto. Veja como comprar ingressos

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Gabriela Alves

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