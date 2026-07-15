Com novo espetáculo, comediante Bruna Louise desembarca em Caxias do Sul em agosto

Bruna Louise apresenta novo show em Caxias do Sul. Leonardo Taccilio / Divulgação

Fenômeno nas redes sociais, com mais de seis milhões de seguidores só no Instagram, a comediante, criadora de conteúdo, apresentadora de televisão e atriz Bruna Louise desembarca em Caxias do Sul em agosto com seu espetáculo Uma deusa, uma louca, uma feiticeira.

Serão duas sessões no dia 27 de agosto, no Teatro Murialdo. Uma às 19h e outra às 21h. Os ingressos estão à venda pelo site Ingresso Digital, a partir de R$ 80 (+taxas) para a modalidade Solidário.

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Bruna Louise é um dos grandes nomes do stand-up comedy brasileiro. Com um humor direto, afiado e sem filtros, conquistou o público ao transformar situações do cotidiano em histórias hilárias sobre relacionamentos, autoestima e as confusões da vida adulta.

Natural de Rio Branco do Sul, no Paraná, Bruna iniciou sua trajetória nos palcos ainda no teatro e, a partir de 2010, passou a se dedicar ao stand-up.

Após o sucesso do espetáculo O Que Passa na Cabeça Dela?, que foi apresentado em Caxias em abril de 2025, Bruna retorna aos palcos da Serra em 2026 com o novo show, que mergulha em histórias inéditas, situações do cotidiano e reflexões sobre relacionamentos, autoestima, vida adulta.

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