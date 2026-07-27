Com Armandinho, Papas da Língua e Festival Sertanejo, Oktoberfest de Gramado divulga shows nacionais; veja datas e valores

Todos os shows serão na ExpoGramado. Oktoberfest Gramado / Divulgação

A Oktoberfest de Gramado ocorre de 18 de setembro a 2 de outubro e, além da celebração a cultura germânica, a programação abrirá espaço para oito shows nacionais. A venda dos ingresso já está disponível pela plataforma Eleven Tickets, com valores a partir de R$ 50 (+taxas).

O primeiro show ocorre na abertura da Oktoberfest em 18 de setembro, com a Super Banda 0800, que apresenta o Baile do Chopp. A sequência segue com o sertanejo de Thiago Brava, no dia 25. A dobradinha do pop rock do Papas da Língua com o reggae de Armadinho ocorre no dia 26. O sertanejo retorna no dia 27 com Mariana Fagundes.

Leia Mais Parques temáticos de Gramado são opções para divertir as crianças nas férias; confira atrações e valores

Para encerrar a temporada de shows, no dia 2 de outubro vai rolar o Festival Sertanejo com Maria Cecília e Rodolfo, João Bosco e Vinícius e João Neto e Frederico tocando o melhor do sertanejo dos anos 2000.

Todos os shows serão na ExpoGramado, com abertura dos portões marcada para às 19h. Os ingressos estão disponíveis na Eleven Tickets, com valores a partir de R$ 50 (+taxas) para os setores Pista, Front Vip e On Stage (com chopp, água e refrigerante inclusos) e Side Stage (com open bar e open food).

Confira os shows e datas:

18 de setembro - Super Banda 0800 - Baile do Chopp

25 de setembro - Thiago Brava

26 de setembro - Papas da Língua + Armandinho

27 de setembro - Mariana Fagundes