Cultura e Lazer

Cultura germânica
Notícia

Com Armandinho, Papas da Língua e Festival Sertanejo, Oktoberfest de Gramado divulga shows nacionais; veja datas e valores

Ingressos custam a partir de R$ 50, com opções de pista e open bar disponíveis

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Augusto Martins

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