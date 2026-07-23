Cultura e Lazer

Anote na agenda
Notícia

Ciclo Formativo em Dança do Sesc Caxias do Sul está com inscrições abertas para novas turmas 

 Serão disponibilizadas 25 vagas e as pré-inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de agosto. Veja como participar

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