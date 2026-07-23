Ciclo Formativo em Dança do Sesc Caxias do Sul está com inscrições abertas para novas turmas 

Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo do Projeto Ocupa Sesc: Ciclo Formativo em Dança, uma parceria do Sesc Caxias do Sul com o Coletivo Artístico Abrecorpo.
Atenção, a formação é voltada a pessoas com mais de 18 anos interessadas em aprofundar conhecimentos sobre a dança como linguagem artística, campo de pesquisa e ferramentas de expressão.
O cadastro deve ser feito por meio deste link.
As aulas se iniciam no dia 4 de agosto, no Sesc em Caxias. O ciclo é desenvolvido em três etapas ao longo do ano, com atividades previstas para ocorrer entre agosto e novembro. Serão disponibilizadas 25 vagas e as pré-inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de agosto.
Durante a formação, os participantes terão acesso a vivências técnicas, pesquisas de movimento e laboratórios de criação coletiva. O conteúdo também contempla reflexões sobre os contextos históricos, culturais e artísticos que permeiam as diferentes linguagens da dança, estimulando a consciência corporal, a percepção estética, o pensamento crítico e a autonomia criativa.
Programe-se
- Data: início dia 4 de agosto (terça-feira)
- Local: Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X).
- Pré-Inscrições: devem ser feitas até dia 02 de agosto por meio deste pelo formulário.
- Valores: R$ 18 (comerciários), R$ 20 (empresários), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (público em geral).
Cronograma das aulas
- Oficina 1 – Dança e brasilidades na contemporaneidade II - Docente Vanessa Carraro
04/08 a 29/09 - Terças-feiras, das 19h30min às 21h30min
Carga horária: 18h
- Oficina 2 – Um olhar sobre a dança contemporânea II - Docente Assaury Hiroshi
04/08 a 29/09 - Terças-feiras, das 10h às 12h
Carga horária: 18h
- Oficina 3 – As danças de salão sob uma perspectiva contemporânea II - Docente Igor Cavalcanti
07/08 a 25/09 - Sextas-feiras, das 19h às 21h
Carga horária: 18h