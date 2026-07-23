Ciclo Formativo em Dança do Sesc Caxias do Sul está com inscrições abertas para novas turmas 

A dançarina Vanessa Carraro vai ministrar uma das oficinas. Divulgação / Divulgação

Estão abertas as inscrições para o segundo ciclo do Projeto Ocupa Sesc: Ciclo Formativo em Dança, uma parceria do Sesc Caxias do Sul com o Coletivo Artístico Abrecorpo.

Atenção, a formação é voltada a pessoas com mais de 18 anos interessadas em aprofundar conhecimentos sobre a dança como linguagem artística, campo de pesquisa e ferramentas de expressão.

O cadastro deve ser feito por meio deste link.

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As aulas se iniciam no dia 4 de agosto, no Sesc em Caxias. O ciclo é desenvolvido em três etapas ao longo do ano, com atividades previstas para ocorrer entre agosto e novembro. Serão disponibilizadas 25 vagas e as pré-inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de agosto.

Durante a formação, os participantes terão acesso a vivências técnicas, pesquisas de movimento e laboratórios de criação coletiva. O conteúdo também contempla reflexões sobre os contextos históricos, culturais e artísticos que permeiam as diferentes linguagens da dança, estimulando a consciência corporal, a percepção estética, o pensamento crítico e a autonomia criativa.

Programe-se

Data: início dia 4 de agosto (terça-feira)

início dia 4 de agosto (terça-feira) Local: Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X).

Sesc Caxias do Sul (Rua Moreira César, 2.462 - bairro Pio X). Pré-Inscrições: devem ser feitas até dia 02 de agosto por meio deste pelo formulário .

devem ser feitas até dia 02 de agosto por meio . Valores: R$ 18 (comerciários), R$ 20 (empresários), R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (público em geral).

Cronograma das aulas