Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, recebe mural com 11 metros de altura

Trabalho foi desenvolvido dentro do projeto Murais do Sul, que contemplou nove cidades gaúchas com oficinas formativas e que propôs a criação da primeira plataforma colaborativa de catalogação da arte urbana produzida no RS Porthus Junior / Agencia RBS

Como uma das nove cidades gaúchas contempladas pelo projeto Murais do Sul, Caxias do Sul ganhou nesta semana uma obra de arte a céu aberto que simboliza o legado deixado pela iniciativa. O local escolhido foi o Centro de Cultura Ordovás, mesmo espaço onde ocorreram as oficinas de capacitação do projeto, no ano passado. E o artista, selecionado através de convocatória, foi o caxiense Stang, nome artístico de Vitor Hugo Dell'Osbel.

Com aproximadamente 11 metros de altura por 5,5 metros de largura, a obra, concluída nesta sexta-feira, foi pintada em uma das paredes externas, na parte de trás do complexo. O trabalho iniciou na última terça-feira e transcorreu sob o olhar de outros artistas e entusiastas a cultura hip-hop que aproveitaram os dias de sol para conferir de perto a obra em progresso.

- Além de ter sido uma surpresa, foi muito emocionante ter sido escolhido para fazer este trabalho. O Ordovás é o lugar onde fiz minha primeira exposição, mais de 10 anos atrás, e é um espaço público que respira cultura, tanto é que manifestou o interesse em receber o mural, abrindo as portas para essa conexão com o movimento hip-hop - comenta o artista.

Mural foi produzido entre terça e sexta-feira desta semana. Obra tem 11 metros de altura por 5,5 metros de largura Porthus Junior / Agencia RBS

Sobre o desenho, em que o rosto do Dr. Henrique Ordovás Filho aparece como se tivesse sido pichado por cima de azulejos portugueses, Stang conta que a inspiração surgiu durante um sonho. Ao materializar a ideia, o artista optou por desenvolver uma aproximação entre diferentes abordagens dentro das artes visuais: a arte que é produzida para ser exposta numa galeria e a arte urbana, que transforma as ruas numa galeria a céu aberto:

- Por ser próximo à quadra de skate, onde a galera gosta de vir treinar suas manobras, procurei fazer esta brincadeira, como se uma obra de arte mais formal, que representei aqui trazendo a temática dos azulejos portugueses, fossem cobertas pelo picho, trazendo este lado mais das ruas.

Presente pelos 25 anos do Ordovás

Stang finalizando a obra, na tarde desta sexta-feira Porthus Junior / Agencia RBS

A coordenadora da Unidade de Artes Visuais da Secretaria Municipal da Cultura (SMC), Mona Carvalho, celebra a parceria com o projeto Murais do Sul, especialmente pela iniciativa de valorizar a arte urbana no interior do Estado. E comenta que entre os motivos que levaram à escolha do Ordovás para receber a obra de arte está a comemoração, em 2026, dos 25 anos do centro de cultura.

- O principal pilar desta intervenção é contribuir para qualificar o entorno do Centro de Cultura, tornando o espaço mais atrativo e acolhedor, fortalecendo também o pertencimento da comunidade, como um convite para que as pessoas ocupem e valorizem esse ambiente público dedicado à arte e à cultura. Outro ponto importante é o trabalho dialogar com a identidade local e com a memória de Caxias do Sul - destaca.

Mona ressalta ainda a escolha por Stang como artista encarregado de emprestar seu talento ao centro de cultura:

- Trata-se de um artista local que vem evoluindo a cada ano e construindo uma trajetória consistente, e que apresentou uma proposta de muita profundidade conceitual, coerência entre o conceito e o discurso visual, e que faz um diálogo amplo entre diferentes linguagens artísticas. Acho que foi uma escolha certeira e também muito merecida para ele.

Dr. Henrique Ordovás Filho, que já havia recebido homenagem com o busto produzido por Bruno Segalla (instalado na entrada do centro de cultura) ganhou agora uma nova versão com os traços de Stang Porthus Junior / Agencia RBS

SOBRE O PROJETO

Concebido como a primeira plataforma colaborativa para catalogação da arte urbana no Estado, o projeto pode ser conferido pelo site oficial. Atualmente, estão cadastrados 25 murais que colorem diversas cidades gaúchas, com informações sobre os artistas, patrocinadores e fotografias detalhadas de cada obra.