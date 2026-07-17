Cultura e Lazer

Arte urbana
Notícia

Centro de Cultura Ordovás, em Caxias do Sul, recebe mural com 11 metros de altura

Obra foi produzida pelo artista visual caxiense Stang ao longo desta semana, como legado do projeto Murais do Sul, que contemplou nove cidades gaúchas

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Andrei Andrade

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