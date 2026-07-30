Caxienses da Borduna apresentam novo trabalho autoral neste sábado, em evento que ainda terá duas bandas convidadas

O rock autoral alternativo ganha espaço neste sábado, em Caxias do Sul, com a 10ª edição do Alforge Recs, encontro promovido pelo selo local Alforge Records. Os caxienses da Borduna serão os anfitriões da noite, recebendo outras duas bandas que agitam a cena independente no Sul do mundo: a Overdeaf, de Santa Cruz do Sul, e a Bad Chairs, de Florianópolis. Será na cervejaria Don Uller (Rua Mário De Boni, 2250, Sanvitto), a partir das 20h, com ingressos a R$ 25 na hora.
A noite marca o lançamento de Algozes, terceiro EP na trajetória de uma década em que os caxienses da Borduna se dedicam ao post-hardcore/emo. As quatro faixas, Dicotomia, Duas Carpas, Dissociações e Dúvidas, já podem ser conferidas nas plataformas digitais. Formam a banda o vocalista Rudinei Picinini, o guitarrista Éverton Severo, o baixista Cleber Mignoni Zeferino e o baterista Bruno Vasconcelos.
Fruto de inquietações existenciais de uma geração marcada por episódios traumáticos na última década, como a pandemia e a enchente no Estado, além da turbulência política nacional, Algozes trata sobre a tentativa permanente de tentar compreender não apenas o que passou, mas também tudo aquilo que a vida pode vir a se tornar. Nisto, as composições bebem na fonte do conceito filosófico do devir, que investiga os processos contínuos de mudança e construção no mundo.
Para acompanhar as novidades do quarteto caxiense, basta acompanhar o perfil da banda na plataforma Bandcamp, onde é possível escutar e baixar as músicas, ou seguir @borduna_hc no Instagram.