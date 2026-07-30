Cultura e Lazer

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Caxienses da Borduna apresentam novo trabalho autoral neste sábado, em evento que ainda terá duas bandas convidadas

 10ª edição do Alforge Recs ocorre na cervejaria Don Uller, com participação das bandas  Overdeaf, de Santa Cruz do Sul, e a Bad Chairs, de Florianópolis

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Andrei Andrade

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