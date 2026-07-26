Cadernos que guardam receitas de família estreitam laços entre nonas e netos na Serra 

Guardados nas gavetas das casas das avós, cadernos de receitas preservam muito mais que listas de ingredientes e o passo a passo dos fazeres.
Junto do baralho espanhol e de alguns medicamentos, os mais de 50 modos de preparo escritos na década de 1970 por Ilva Ana Pieta Lovatto, 78 anos, guardam também a caligrafia simples, mas caprichosa, um santinho da Festa de Nossa Senhora de Fátima de 1993 e a memória da mãe, falecida em 2013 aos 92 anos.
— Parece que vejo ela me ensinando a cozinhar e dizendo para mim e minhas irmãs que a gente precisava aprender a costurar também. Escrevi todas as receitas que fazíamos porque a gente não saía para comer fora. Para comer alguma coisa diferente, tinha que fazer em casa — recorda Ilva.
No caderno de páginas já gastas da moradora de Flores da Cunha, estão numeradas as 40 receitas de doces e comidas salgadas, seis tipos de geleias e outras seis receitas caseiras para fortificar pulmões, tratar bronquites, queimaduras e ínguas.
Folheando as páginas, a filha Gissely Lovatto Vailatti, 48, encontrou o sonho de aipim, uma das suas receitas favoritas quando criança. Professora e historiadora, Gissely entende bem o que o objeto representa.
— É um documento também, porque muito além da memória, quando perdemos alguém, perdemos sua história, inclusive suas receitas, saberes e fazeres, mas quando temos, isso pode transpor gerações — enfatiza Gissely.
Em frente ao fogão a lenha, quando neta e avó mexem juntas a polenta, é que o roteiro ganha vida. Hoje com 11 anos, Verônica Vailatti cresceu e aprendeu a cozinhar nesse espaço que costuma reunir toda a família nos finais de semana.
— Cozinhar é a forma dela de nos dar carinho e ver todos juntos. Acho incrível que ainda tenha um caderno escrito à mão porque são também as memórias da minha bisavó nele. E o tempo foi passando até chegar aos dias de hoje para que a gente possa reproduzir as receitas. É uma cápsula do tempo — reflete Verônica.
Antes de partir, bisavó digitou as receitas
Em 2008, quando entrou para a família, a advogada Larissa Zanettini recebeu da avó do marido uma das pastas que guardam as receitas digitadas pela própria matriarca.
A professora Yone Fredrizzi Zanettini teve cinco filhos, 11 netos e 18 bisnetos. Ela faleceu no ano passado, aos 93 anos, mas da sua forma organizada e, aproveitando o que aprendeu em um curso de informática, deixou o passo a passo das suas famosas sobremesas. O pé de moleque e, principalmente, o sorvetão são parte da memória familiar.
— É um clássico, porque quando tem sorvetão é como se a bisa estivesse ali com a gente — resume a bisneta Olívia, 12.
Com prefácio que deseja bom proveito e onze dicas práticas, o livro de receitas de Yone materializa a personalidade de quem buscou aprender durante a aposentadoria.
— Ela fez um cursinho na UCS para aprender a mexer no Word, fez toda a formatação sozinha e imprimiu. Quando eu entrei na família em 2008, ela me presenteou e foi uma forma de dizer que eu era bem-vinda. Então, é um livro muito especial porque tem realmente as receitas que ela fazia e que a gente adorava. O sorvetão é uma tradição nossa em memória a ela, que foi uma mulher muito à frente do seu tempo, muito carinhosa, muito trabalhadora, diretora de escola, nascida em Veranópolis e que veio para Caxias com a preocupação de dar o melhor ensino para os seus filhos — conta Larissa.
Em formato de pudim, o sorvetão é tão importante para a família que substituiu o bolo de aniversário de uma das bisnetas. Foi a partir do livro de receitas que Luiza Zanettini, 10, passou a refletir sobre uma época em que o conhecimento não estava disponível na palma da mão e a partir de sites de buscas.
— Ela não aprendeu na internet, né? E isso é o que eu mais penso olhando para as receitas, talvez tenha sido com a mãe ou com as amigas — especula Larissa.
Dicas práticas da Vó Yone
- Separe todos os ingredientes e deixe-os ao alcance da mão.
- As claras em neve nos bolos são adicionadas por último, sem bater, misturando levemente com a colher de pau.
- Peneire os ingredientes secos: farinha, maisena, fermento...
- Para saber se o bolo está assado é só espetar um palito no centro da forma. Se sair seco e limpo o bolo está pronto. Também com os pudins.
- Faça o possível para não abrir a porta do forno para evitar que o bolo murche. Ao retirá-lo do forno, cubra-o com um pano seco e deixe-o longe das correntes de ar.
- Quando preparar cremes, dilua a amido de milho num pouco de leite ou outro líquido.
- Aqueça o forno durante 10 minutos, antes de colocar as massas de bolos para assar.
- Para o pão de ló não murchar deixe-o esfriar 10 minutos antes de desenformar.
- Desenforme os bolos ainda quentes. Tortas e pudins após estarem frios.
- Use sempre manteiga ou margarina gelada nas receitas de massas para tortas (massa podre, entre outras). Essas massas deverão ser usadas após "descansarem" 15 minutos, no mínimo.
- Gotinhas de limão vão fazer as claras em neve render mais e ficarem bem firmes.
Veja a seguir duas receitas do caderno da Vó Yone
Sorvetão
Ingredientes
- 2 latas de leite condensado
- 3 latas leite vaca
- 6 gemas de ovos
- 1 colher maisena
Bater no liquidificador e levar ao fogo, mexendo sempre até levantar a fervura. Deixa esfriar.
Para fazer o Chantily:
Bater 6 claras em neve e acrescentar seis colheres de
açúcar. Juntar 1 lata de creme de leite, misturando tudo levemente.
Modo de fazer:
Caramelar a forma de pudim e colocar na forma caramelada, 6 ou 7 colheres de Nescau e 6 colheres de água. Reservar.
Juntar o chantily ao creme e despejar tudo na forma. Levar ao congelador. Aquecer um pouco para retirá-lo da forma. Retirar do congelador 30 minutos antes de servir.
Broas de Polvilho e Fubá
Ingredientes
- Duas xícaras de polvilho
- Uma xícara de açúcar
- Uma xícara de fubá
- Duas colheres de banha
- Duas colheres de manteiga
- Uma colher de fermento
- Uma pitada de sal
- Casca ralada de limão
Modo de fazer
Amasse juntos todos os ingredientes, faça bolinhas e as coloque numa assadeira untada. Leve ao forno durante 20 minutos a 170 graus.