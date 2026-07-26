Cadernos que guardam receitas de família estreitam laços entre nonas e netos na Serra 

Ilva Ana Pieta Lovatto, ao lado dos netos Verônica e Luigi, exibe o caderno de receitas que mantém há mais de 50 anos. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Guardados nas gavetas das casas das avós, cadernos de receitas preservam muito mais que listas de ingredientes e o passo a passo dos fazeres.

Junto do baralho espanhol e de alguns medicamentos, os mais de 50 modos de preparo escritos na década de 1970 por Ilva Ana Pieta Lovatto, 78 anos, guardam também a caligrafia simples, mas caprichosa, um santinho da Festa de Nossa Senhora de Fátima de 1993 e a memória da mãe, falecida em 2013 aos 92 anos.

— Parece que vejo ela me ensinando a cozinhar e dizendo para mim e minhas irmãs que a gente precisava aprender a costurar também. Escrevi todas as receitas que fazíamos porque a gente não saía para comer fora. Para comer alguma coisa diferente, tinha que fazer em casa — recorda Ilva.

No caderno de páginas já gastas da moradora de Flores da Cunha, estão numeradas as 40 receitas de doces e comidas salgadas, seis tipos de geleias e outras seis receitas caseiras para fortificar pulmões, tratar bronquites, queimaduras e ínguas.

Folheando as páginas, a filha Gissely Lovatto Vailatti, 48, encontrou o sonho de aipim, uma das suas receitas favoritas quando criança. Professora e historiadora, Gissely entende bem o que o objeto representa.

— É um documento também, porque muito além da memória, quando perdemos alguém, perdemos sua história, inclusive suas receitas, saberes e fazeres, mas quando temos, isso pode transpor gerações — enfatiza Gissely.

Em frente ao fogão a lenha, quando neta e avó mexem juntas a polenta, é que o roteiro ganha vida. Hoje com 11 anos, Verônica Vailatti cresceu e aprendeu a cozinhar nesse espaço que costuma reunir toda a família nos finais de semana.

— Cozinhar é a forma dela de nos dar carinho e ver todos juntos. Acho incrível que ainda tenha um caderno escrito à mão porque são também as memórias da minha bisavó nele. E o tempo foi passando até chegar aos dias de hoje para que a gente possa reproduzir as receitas. É uma cápsula do tempo — reflete Verônica.

Antes de partir, bisavó digitou as receitas

Em 2008, quando entrou para a família, a advogada Larissa Zanettini recebeu da avó do marido uma das pastas que guardam as receitas digitadas pela própria matriarca.

A professora Yone Fredrizzi Zanettini teve cinco filhos, 11 netos e 18 bisnetos. Ela faleceu no ano passado, aos 93 anos, mas da sua forma organizada e, aproveitando o que aprendeu em um curso de informática, deixou o passo a passo das suas famosas sobremesas. O pé de moleque e, principalmente, o sorvetão são parte da memória familiar.

— É um clássico, porque quando tem sorvetão é como se a bisa estivesse ali com a gente — resume a bisneta Olívia, 12.

Com prefácio que deseja bom proveito e onze dicas práticas, o livro de receitas de Yone materializa a personalidade de quem buscou aprender durante a aposentadoria.

— Ela fez um cursinho na UCS para aprender a mexer no Word, fez toda a formatação sozinha e imprimiu. Quando eu entrei na família em 2008, ela me presenteou e foi uma forma de dizer que eu era bem-vinda. Então, é um livro muito especial porque tem realmente as receitas que ela fazia e que a gente adorava. O sorvetão é uma tradição nossa em memória a ela, que foi uma mulher muito à frente do seu tempo, muito carinhosa, muito trabalhadora, diretora de escola, nascida em Veranópolis e que veio para Caxias com a preocupação de dar o melhor ensino para os seus filhos — conta Larissa.

Em formato de pudim, o sorvetão é tão importante para a família que substituiu o bolo de aniversário de uma das bisnetas. Foi a partir do livro de receitas que Luiza Zanettini, 10, passou a refletir sobre uma época em que o conhecimento não estava disponível na palma da mão e a partir de sites de buscas.

— Ela não aprendeu na internet, né? E isso é o que eu mais penso olhando para as receitas, talvez tenha sido com a mãe ou com as amigas — especula Larissa.

Dicas práticas da Vó Yone

Separe todos os ingredientes e deixe-os ao alcance da mão.

As claras em neve nos bolos são adicionadas por último, sem bater, misturando levemente com a colher de pau.

Peneire os ingredientes secos: farinha, maisena, fermento...

Para saber se o bolo está assado é só espetar um palito no centro da forma. Se sair seco e limpo o bolo está pronto. Também com os pudins.

Faça o possível para não abrir a porta do forno para evitar que o bolo murche. Ao retirá-lo do forno, cubra-o com um pano seco e deixe-o longe das correntes de ar.

Quando preparar cremes, dilua a amido de milho num pouco de leite ou outro líquido.

Aqueça o forno durante 10 minutos, antes de colocar as massas de bolos para assar.

Para o pão de ló não murchar deixe-o esfriar 10 minutos antes de desenformar.

Desenforme os bolos ainda quentes. Tortas e pudins após estarem frios.

Use sempre manteiga ou margarina gelada nas receitas de massas para tortas (massa podre, entre outras). Essas massas deverão ser usadas após "descansarem" 15 minutos, no mínimo.

Gotinhas de limão vão fazer as claras em neve render mais e ficarem bem firmes.

Veja a seguir duas receitas do caderno da Vó Yone

Sorvetão

Ingredientes

2 latas de leite condensado

3 latas leite vaca

6 gemas de ovos

1 colher maisena

Bater no liquidificador e levar ao fogo, mexendo sempre até levantar a fervura. Deixa esfriar.

Para fazer o Chantily:

Bater 6 claras em neve e acrescentar seis colheres de

açúcar. Juntar 1 lata de creme de leite, misturando tudo levemente.

Modo de fazer:

Caramelar a forma de pudim e colocar na forma caramelada, 6 ou 7 colheres de Nescau e 6 colheres de água. Reservar.

Juntar o chantily ao creme e despejar tudo na forma. Levar ao congelador. Aquecer um pouco para retirá-lo da forma. Retirar do congelador 30 minutos antes de servir.

Broas de Polvilho e Fubá

Ingredientes

Duas xícaras de polvilho

Uma xícara de açúcar

Uma xícara de fubá

Duas colheres de banha

Duas colheres de manteiga

Uma colher de fermento

Uma pitada de sal

Casca ralada de limão