Cultura e Lazer

Entre sabores e aromas
Notícia

Cadernos que guardam receitas de família estreitam laços entre nonas e netos na Serra 

Escritos à mão ou digitalizados, livros preservam a lembrança dos antepassados por meio da culinária afetiva

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Pedro Zanrosso

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