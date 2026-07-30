Cultura e Lazer

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Notícia

Bairro de Galópolis, em Caxias do Sul, realiza o 1º FestFatias, neste domingo

Evento reúne mais de dez restaurantes e expositores, promovendo gastronomia, artesanato e produtos locais

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Augusto Martins

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