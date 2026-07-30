Bairro de Galópolis, em Caxias do Sul, realiza o 1º FestFatias, neste domingo

A feira ocorre na praça central do bairro, em frente à igreja. Lais Comerlato / Divulgação

O sucesso dos festivais de fatias de tortas nas redes sociais inspirou o bairro de Galópolis, em Caxias do Sul, a realizar o seu evento e ao seu estilo. Com isso, o primeiro FestFatias ocorre neste domingo (2), das 11h às 18h, na Praça de Galópolis. A entrada é gratuita.

Com cerca de 18 restaurantes confirmados, serão comercializadas fatias de pizzas, tortas, doces, sobremesas, porções especiais e comidas gourmet. Serão vendidas ainda bebidas como vinhos, cafés especiais, chopp gelado, entre outras.

Além do FestFatias, o bairro também promove o já conhecido Mercado Comunitário com expositores de artesanato, moda, acessórios, decoração, bem-estar e produtos exclusivos, valorizando o talento e a criatividade da região. O som fica a cargo do DJ Junior.

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O Mercado Comunitário foi criado por meio do Inventário Participativo do bairro, grupo da comunidade que inventaria e preserva bens culturais materiais e imateriais que constroem o seu senso de pertencimento. A primeira edição ocorreu em 2022, integrando as programações dos 132 anos de Galópolis.

— Eu sempre fui engajada em fazer artesanato. Então, o Inventário Participativo me convidou para conduzir as feiras do mercado. E naquele momento, o principal objetivo era mostrar o artesanato local para que a economia do bairro fosse estimulada — conta Laís Comerlato, que trabalha na seleção dos expositores em parceria com a curadora do evento Maria do Carmo.

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A prioridade na hora da escolha das opções que serão oferecidas ao público, segundo Laís, é feita para garantir que os expositores locais se destaquem e tenham seu espaço garantido.

— Essa sempre foi minha preocupação, de sempre dar prioridade para o pessoal daqui. Depois disso é a escolha dos produtos. O quanto de diferente eles são, o quanto atrativo será para o público daqui. E assim a gente vai escolhendo — detalha Laís.

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