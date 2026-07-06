Ao vivo de Canela, Patrícia Poeta celebra quatro anos à frente do "Encontro"

Atração musical foi o Gaúcho da Fronteira, além dos atores Leona Cavalli e Carmo Dalla Vechia. Ana Júlia Griguol / Agência RBS

A passagem de Patrícia Poeta pela Serra Gaúcha nesta semana foi marcada por emoção, memórias afetivas e reencontros. A apresentadora comandou uma edição especial do Encontro ao vivo em Canela para comemorar os quatro anos à frente do programa. Tendo como cenário o mirante da Cascata do Caracol, ela aproveitou a visita para falar sobre a ligação com o Rio Grande do Sul.

Nos bastidores, uma estrutura foi montada para garantir a transmissão do programa ao vivo, em rede nacional. O set principal ficou instalado junto ao mirante, com equipes de imagem, som e iluminação. Quatro câmeras, incluindo um drone, foram utilizadas. Pra homenagear a cultura gaúcha, a atração musical foi o Gaúcho da Fronteira, e os convidados, também gaúchos: a atriz Leona Cavalli e o ator Carmo Dalla Vechia.

Leia Mais Curta-metragem produzido por estudantes caxienses é selecionado para o 54º Festival de Cinema de Gramado

Após o programa, Patrícia contou que retornar ao Estado sempre desperta lembranças da família e da infância.

— Vem um filme na cabeça. Cheguei aqui na sexta-feira (03) e cada coisa que eu como eu lembro da minha avó, da minha família. Tem uma memória afetiva. As pessoas que eu encontro, a nossa cultura, a nossa tradição. Vem tudo. Quando você pisa na sua terra, ela vem com mais força ainda — afirmou.

Set principal ficou instalado junto ao mirante do Parque do Caracol Ana Júlia Griguol / Agência RBS

A jornalista também disse que percebe mudanças até mesmo na forma de falar quando retorna ao Rio Grande do Sul.

— Meus amigos e colegas de trabalho dizem: "Você chegou aqui e o seu sotaque já voltou". É um pouco disso tudo. Vem tudo junto e é um sentimento muito bom. Porque a gente tem orgulho de ser gaúcho. Tem orgulho da nossa terra, das nossas pessoas e do nosso povo — destacou.

Questionada sobre o que mais sente falta quando está longe, Patrícia apontou o jeito das pessoas como um dos principais motivos da saudade.

— O povo gaúcho é muito sincero, muito correto. Eu gosto muito do nosso jeito — disse.

Ela contou que mantém costumes gaúchos mesmo morando fora do Estado. O chimarrão segue presente na rotina e o churrasco aparece com frequência no cardápio.