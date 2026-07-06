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Ao vivo de Canela, Patrícia Poeta celebra quatro anos à frente do "Encontro"

A edição especial foi transmitida do Parque do Caracol e falou sobre a relação da apresentadora com o Rio Grande do Sul, além de destacar a cultura e culinária típica da serra 

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Ana Júlia Griguol

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