Agência caxiense assina documentário sobre os 400 anos das Missões 

Uma das cenas do documentário, que foi lançado durante a Assembleia da Ação Evangelizadora do Regional Sul 3 RUAH Comunicação / Divulgação

A agência caxiense RUAH Comunicação, voltada para o segmento católico, produziu o documentário sobre os 400 anos das Missões Jesuítico-Guarani no Rio Grande do Sul, projeto idealizado pelo Regional Sul 3 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A produção foi lançada durante a Assembleia da Ação Evangelizadora do Regional Sul 3, ocorrida na última semana de junho, e está disponível gratuitamente no YouTube.

As gravações foram realizadas em abril deste ano. Em três dias, a equipe percorreu cerca de mil quilômetros entre a Serra e o Noroeste do Estado, com captação de imagens em Santo Ângelo, Caibaté, São Luiz Gonzaga, São Miguel das Missões e Porto Mauá, às margens do Rio Uruguai.

O documentário reúne entrevistas, imagens históricas e relatos sobre o início da evangelização no Rio Grande do Sul, em 1626, com a chegada dos jesuítas, além de destacar a organização social desenvolvida nas reduções missioneiras ao longo do século XVII.