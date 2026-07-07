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Agência caxiense assina documentário sobre os 400 anos das Missões 

Equipe percorreu cerca de mil quilômetros entre a Serra e o Noroeste do Estado, com captação de imagens em cinco municípios. Conteúdo está disponível no YouTube

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