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Jornalista, escritora e psicanalista
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Adriana Antunes é a patrona da 42ª Feira do Livro de Caxias do Sul

 Reunião realizada nesta quinta-feira na Biblioteca Pública Dr. Demétrio Niederauer também definiu o nome de Alexandra Faccio, a Teca, como Amiga do Livro

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Andrei Andrade

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