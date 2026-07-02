Adriana Antunes é a patrona da 42ª Feira do Livro de Caxias do Sul

Adri Antunes à época do lançamento de "o-Vári(a)s", livro vencedor do prêmio literário Vivita Cartier Bruno Todeschini / Agencia RBS

Jornalista, escritora, psicanalista, doutora em Letras e ex-secretária de Caxias do Sul, Adriana Antunes será a patrona da 42ª Feira do Livro de Caxias do Sul. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela Secretaria Municipal de Cultura, após reunião que também definiu o nome de Alexandra Faccio, a Teca, como Amiga do Livro.

Natural de Caxias do Sul, Adri, como é mais conhecida, ganhou o prêmio literário Vivita Cartier em 2023 com o livro de poesias feministas o-Vári(a)s,, lançado pela editora Folheando. Também é autora de A Longa Chuva, ensaio poético lançado em 2024 pela editora Libertinagem e que foi finalista do prêmio Ages 2025, na categoria livro de não ficção. A escritora também é colunista do Pioneiro, com textos publicados às terças-feiras.

- Ser escolhida patrona ressoa em mim de muitas formas: é uma alegria, porque amo a Feira e a frequento desde criança, com meu pai que me levava e sempre comprava um livro pra mim. Meu gosto por livros vem dele. É também um reconhecimento do meu percurso, que se iniciou lá em 2007, quando lancei meu primeiro livro. E é a chance de juntarmos pessoas de todos os cantos, de todos os gostos literários, conhecidos e desconhecidos em prol da leitura - destaca Adriana Antunes.

Amiga do Livro, Teca se considera um "livro ambulante" Neimar De Cesero / Agencia RBS

Teca, por sua vez, talvez seja uma das pessoas mais lidas de Caxias do Sul, mesmo sem ter publicado um livro sequer. Apaixonada pelas palavras, se tornou conhecida pelos recados inspiradores que distribui nos ônibus do transporte interurbano e que, mais recentemente, passou a fixar também em postes na área central da cidade. Em 2023, Teca integrou o grupo dos Guardiões da Aldeia, na 10ª edição do Aldeia Sesc. Fã de carteirinha de Raul Seixas, se diz uma eterna hippie, que acredita na paz e amor acima de tudo.

- Estou emocionada, porque amo a Feira do Livro. Me emociono porque quero fazer a cidade viva, gritar no silêncio para tocar o coração. Sou um livro ambulante. Que bom que reconhecem que não sou uma vândala, e sim alguém que acredita na escrita como afeto - diz Teca.

A 42ª Feira do Livro de Caxias do Sul, que terá como tema "Praça em Prosa e Verso" e irá homenagear os 120 anos do nascimento de Mario Quintana, está marcada para ocorrer entre os dias 2 e 18 de outubro, na Praça Dante Alighieri. O lançamento oficial do evento será no dia 3 de setembro, às 10h, no Teatro Pedro Parenti.