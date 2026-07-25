Adaptação de obra psicografada por Chico Xavier que aborda fé, perdão e intolerância religiosa será encenada  em Caxias do Sul

A atriz Maritta Cury Haddad, que interpreta Abigail, diz que o espetáculo estreou em maio de 2023 e, desde então, vem percorrendo teatros de diferentes estados do país. Lucas Bachini / Divulgação

Na próxima terça-feira (28), o Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura de Caxias do Sul, recebe o espetáculo Uma Mulher, Um Olhar, Abigail, Paulo e Estêvão, baseado no livro homônimo atribuído ao espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier e considerado um dos dez melhores livros espíritas publicados no século 20.

A apresentação ocorre às 20h e traz ao palco uma releitura da história sob o ponto de vista de Abigail, irmã de Estêvão e noiva de Saulo, antes de sua conversão ao cristianismo. A trama acompanha a trajetória de Abigail em meio aos conflitos que marcaram o início da perseguição aos cristãos.

Irmã de Estêvão e apaixonada por Saulo, ela se vê diante do drama de amar justamente o homem responsável pela morte do próprio irmão, sem que nenhum deles conheça a verdadeira identidade de Estêvão.

A atriz Maritta Cury Haddad, que interpreta Abigail, destaca que o espetáculo estreou em maio de 2023 e, desde então, percorre teatros de diferentes estados. A passagem pelo Rio Grande do Sul marca a primeira temporada da montagem em solo gaúcho.

Segundo a atriz, a adaptação teatral, escrita por Alberto Centurião e dirigida por Lucienne Cunha, preserva a essência da obra original, mas desloca o foco da narrativa para Abigail, personagem que ganha protagonismo ao viver os dilemas entre o amor, a família e a fé.

— O interessante desse espetáculo é que ele conta a história a partir do ponto de vista de Abigail, que é a noiva de Paulo de Tarso, e essa história é exclusiva do livro Paulo e Estêvão, que mostra com mais detalhes essa relação. Ela é irmã de Estêvão e vive todo o conflito de amar a pessoa que está perseguindo o próprio irmão, sem que ninguém saiba disso. É uma trama bem interessante nesse aspecto.

Maritta afirma que o espetáculo tem registrado boa recepção do público desde a estreia, reunindo plateias lotadas por onde passa. Ela atribui esse interesse tanto à popularidade da obra de Chico Xavier quanto aos temas universais abordados na montagem.

— Desde 2023, por onde a gente passa, são casas cheias. O público sai extremamente emocionado e muito impactado. A peça traz assuntos importantes, relevantes e atuais, como amor, perdão e intolerância religiosa — conta.

A atriz ressalta que, embora tenha origem em uma obra espírita, o espetáculo dialoga com diferentes públicos ao abordar conflitos humanos que permanecem atuais.

— A peça fala muito dessa intolerância de um grupo que não aceita o outro e passa a persegui-lo. Quando a gente vê guerras em nome da religião, em nome de Deus e das verdades absolutas, percebe como esse tema continua presente.

"O espetáculo não é doutrinador", diz Maritta

Interpretar uma personagem conhecida por milhares de leitores também exigiu uma preparação especial. Maritta conta que já havia lido o livro antes de integrar o elenco e voltou à obra durante o processo de construção da personagem.

— A grande maioria das pessoas que vai assistir conhece a história. Elas têm aquela expectativa de ver no palco aquilo que imaginaram durante a leitura. Eu escuto bastante as pessoas dizendo: "Eu imaginava a Abigail exatamente assim". Isso é muito bonito — revela.

Ela explica que buscou compreender profundamente a personalidade da personagem para transmitir sua delicadeza e, ao mesmo tempo, sua força.

— Eu pude pegar toda a vibração dessa personagem, a amorosidade que ela tem na maior parte da história, além da força e da coragem para ser uma mulher naquela época e tentar transformar as coisas, trazendo visões diferentes do que as mulheres podiam colocar naquele momento.

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Para quem nunca leu o livro ou não tem ligação com o espiritismo, Maritta acredita que o espetáculo também oferece uma experiência marcante pela qualidade artística da produção.

— É um espetáculo extremamente artístico, lindo de ver. Tem uma trilha sonora primorosa, figurinos que remetem perfeitamente à época, um cenário lúdico, uma iluminação muito bonita e atores muito bem preparados.

Ela reforça que a montagem não tem caráter doutrinário e aposta na força da narrativa para envolver o público.

— Apesar de a gente estar falando de um livro da doutrina espírita, o espetáculo não é doutrinador. É uma história muito rica em imagens, movimentos e emoções. A própria história é linda mesmo.

A peça também será apresentada em Bento Gonçalves, na quinta-feira (30), na Fundação Casa das Artes (Rua Herny Hugo Dreher, 127, bairro Planalto), às 20h.

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