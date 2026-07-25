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Adaptação de obra psicografada por Chico Xavier que aborda fé, perdão e intolerância religiosa será encenada  em Caxias do Sul

Baseado no livro "Paulo e Estêvão", espetáculo estreia na Serra gaúcha na próxima terça-feira (28), no Teatro Municipal Pedro Parenti. Ainda há ingressos à venda

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Pablo Ribeiro

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