"Acredito no poder da leitura, da escrita e da cultura como instrumentos de transformação social", diz Chiquinho Divilas, patrono da Feira do Livro de Sapiranga

Chiquinho tem como principal influência literária a cultura hip-hop. Ketlen Ferreira / Divulgação

O escritor e rapper caxiense Chiquinho Divilas será o patrono deste ano da Feira do Livro de Sapiranga. O anúncio foi feito na última quinta-feira (16) pela organização do evento.

Autor de livros como Cultura Hip-Hop nas Escolas (2020), Contos Divilas (2023) e Elementos (2025), Chiquinho tem como principal influência literária a cultura hip-hop.

Nos últimos dias, o escritor estava ministrando oficinas preparatórias para a Feira do Livro deste ano em escolas de Sapiranga. Uma delas foi a oficina de rima, na qual os alunos escreveram e gravaram raps de forma colaborativa, explorando a criatividade e a realidade de cada um. E então foi surpreendido pelo convite para ser patrono.

— Fiquei muito feliz e agradeço, de coração, por este convite tão especial para ser Patrono da Feira do Livro. Recebo essa missão com muita alegria, humildade e responsabilidade. Acredito no poder da leitura, da escrita e da cultura como instrumentos de transformação social. Sou prova viva disso. Quero retribuir essa confiança incentivando cada vez mais pessoas a descobrirem o universo dos livros e a acreditarem que a educação e a cultura podem transformar vidas — comemora Chiquinho.

Chiquinho ainda revela que essa é a primeira vez que ele é convidado para ser patrono de uma Feira do Livro.

— Ao longo da minha caminhada, recebi alguns convites que, por diferentes circunstâncias, não se concretizaram. Por isso, viver este momento pela primeira vez tem um significado muito especial para mim — confidencia.