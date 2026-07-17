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"Acredito no poder da leitura, da escrita e da cultura como instrumentos de transformação social", diz Chiquinho Divilas, patrono da Feira do Livro de Sapiranga

O rapper caxiense é autor de obras dedicadas à cultura hip-hop. Seu livro mais recente é "Elementos", dirigido para para o público infantojuvenil e enfatizando a consciência ambiental

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Augusto Martins

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