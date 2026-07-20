Abertas as inscrições para atividades de leitura e diálogo sobre portfólios na Semana da Fotografia de Caxias

A Semana da Fotografia é uma ação colaborativa entre instituições culturais e educacionais de Caxias do Sul. Marina Pontel / Divulgação

Estão abertas as inscrições para artistas multidisciplinares que desejam apresentar seus trabalhos em uma atividade de leitura e diálogo sobre portfólios da Semana da Fotografia de Caxias do Sul. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de agosto.

A avaliação profissional de portfólio qualifica o desenvolvimento artístico ao oferecer direcionamento técnico, aprofundamento conceitual e maior preparação para a inserção e atuação no mercado cultural.

Os profissionais convidados para avaliarem os portfólios são Liliane Giordano, Lissandro Stallivieri, Luciane Borsoi, Marco Verdi, Sara Verza e Shaiane Giusti.

A Semana da Fotografia é uma ação colaborativa entre instituições e entidades culturais e educacionais que visa debater, refletir, investigar e fomentar os processos de criação, produção e pesquisa relacionados à fotografia.

Realizada anualmente no mês de agosto, a iniciativa terá o encontro dos portfólios selecionados previsto para a tarde do dia 20 de agosto, no Centro de Cultura Ordovás.

Como participar