Cultura e Lazer

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Notícia

Abertas as inscrições para atividades de leitura e diálogo sobre portfólios na Semana da Fotografia de Caxias

Participantes poderão apresentar seus trabalhos e receber avaliações de profissionais com atuação em diferentes áreas da cena cultural local

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