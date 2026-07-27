A 15 dias do 3º Festival Internacional do Leitor Quindim, em Caxias do Sul, veja o que já se sabe sobre o evento

O escritor pernambucano Marcelino Freire será atração no dia 13 de agosto, em agenda no Villagio Caxias. Marco Del Fiol / Divulgação

A 15 dias do início do 3º Festival Internacional do Leitor Quindim, em Caxias do Sul, o evento promete trazer à tona temáticas centrais no debate atual, como a relação entre literatura e democracia, migração e identidades, clubes de leitura e a formação de leitores, literatura acessível, poesia no ritmo do rap e nos enredos carnavalescos, além de crônicas sobre a cidade, literatura LGTBQPIA+, políticas públicas para o setor e, claro, inteligência artificial.

Para isso, nomes de relevância nacional estarão em Caxias do Sul de 12 a 23 de agosto para participar dos debates, sessões de autógrafos e intervenções propostas pelo Festival do Leitor. Alguns dos confirmados são Marcelino Freire, Xadalu Tupã Jekupé, Marcia Tiburi, Jéfferson Tenório, Roger Mello e Natália Borges Polesso.

A programação completa ainda não foi finalizada pela organização, mas os dias e horários de algumas das atrações foram divulgados, com exclusividade, ao Pioneiro (confira abaixo).

A expectativa é alcançar 80 mil pessoas entre todas as atividades propostas.

As novidades da edição

O Festival do Leitor, neste ano, vai estrear duas novidades, que ocorrem em paralelo: 1º Festival Internacional do Leitor Quindim Territórios e Caravana de Leitores Quindim.

O Territórios expande a programação para diferentes regiões do município, como a Aldeia Indígena Forqueta, o Clube Gaúcho, o Lar da Velhice São Francisco de Assis, o Terreiro Ilê da Família Orun e a Escola de Samba Pérola Negra.

Já a Caravana de Leitores Quindim tem uma proposta semelhante ao Passaporte da Leitura, que ocorre na Feira do Livro de Caxias do Sul. Cerca de 900 estudantes de 20 escolas municipais e estaduais vão receber livros dos autores convidados para trabalhar antecipadamente em sala de aula. Depois, receberão transporte para participar de atividades no 3º Festival Internacional do Leitor Quindim, no Shopping Villagio Caxias.

AGENDE-SE

Veja a seguir o que já se sabe sobre programação do festival:

12 de agosto

19h - Abertura oficial no Shopping Villagio Caxias com show de coro indígena e conversa com Xadalu Tupã Jekupé, criador da ilustração da identidade visual do Festival Internacional Leitor Quindim.

13 de agosto

19h – Bate-papo com o escritor pernambucano Marcelino Freire e mediação do escritor e ilustrador Roger Mello, no Shopping Villagio.

14 de agosto

19h – Palestra com a filósofa, artista plástica, professora universitária e escritora vacariense Marcia Tiburi, no Shopping Villagio.

15 de agosto

15h – Palestra "A Poesia no Ritmo do RAP" com Lucas Afonso , rapper, ator e poeta paulistano, nascido na Zona Leste de São Paulo, na Fluência Casa Hip Hop (integrando o Festival Territórios).

– Palestra "A Poesia no Ritmo do RAP" com , rapper, ator e poeta paulistano, nascido na Zona Leste de São Paulo, na Fluência Casa Hip Hop (integrando o Festival Territórios). 19h - Palestra com o professor, publicitário e escritor João Anzanello Carrascoza, no Shopping Villagio.

16 de agosto

16h – Palestra "A Poesia no Ritmo do RAP" com Lucas Afonso, rapper, ator e poeta paulistano, nascido na Zona Leste de São Paulo, no Shopping Villagio.

17 de agosto

19h - Bate-papo com o escritor, professor e pesquisador radicado em Porto Alegre, Jéfferson Tenório, com mediação do escritor e roteirista Mauro Paz, no Shopping Villagio.

22 de agosto

14h - Aula espetáculo de literatura com o ator global Odilon Esteves (integrando o 1º Festival Internacional do Leitor Quindim - Territórios), na Escola de Samba Pérola Negra. E, às 18h, no Shopping Villagio Caxias (3º Festival Internacional do Leitor Quindim).

- (integrando o 1º Festival Internacional do Leitor Quindim - Territórios), na Escola de Samba Pérola Negra. E, às 18h, no Shopping Villagio Caxias (3º Festival Internacional do Leitor Quindim). 15h - Palestra com a jornalista, escritora e roteirista Flávia Lins e Silva, no Shopping Villagio.

23 de agosto