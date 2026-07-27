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A 15 dias do 3º Festival Internacional do Leitor Quindim, em Caxias do Sul, veja o que já se sabe sobre o evento

Entre os tópicos que serão pauta no evento, está a relação da literatura com a democracia, migração e identidades, clubes de leitura e formação de leitores

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Gabriela Alves

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