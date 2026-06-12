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Você usaria? Ensaio fotográfico mostra roupas sem condições de uso doadas para a Campanha do Agasalho de Caxias do Sul

Além de peças de verão e sapatos sem par, há itens sujos, rasgados, mofados, com fecho estragado e mau cheiro destinados pela população. A ação encerra-se no próximo dia 20, com pedido de doações dignas e conscientes 

Alana Fernandes

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