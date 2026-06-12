Você usaria? Ensaio fotográfico mostra roupas sem condições de uso doadas para a Campanha do Agasalho de Caxias do Sul

Modelo profissional Emily Santos, da Cast One Models, em meio aos calçados sem par. Ela veste um pijama rasgado, sujo e com mau cheiro. Porthus Junior / Agencia RBS

A empatia e o bom senso não se refletem na totalidade das doações que chegam para a Campanha do Agasalho de Caxias do Sul. A estimativa é que apenas 28% das peças destinadas sejam adequadas — cerca de 2% estão em péssimo estado de conservação e 70% são apropriadas apenas para o uso no verão, o que não cumpre com a proposta de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social na estação mais fria do ano. Até esta sexta-feira (12), a campanha arrecadou 150 mil peças.

A reportagem acompanhou parte da triagem na Fundação Caxias na última quinta-feira (11) e fotografou roupas sem condição de uso e que mesmo assim foram doadas. O ensaio foi protagonizado pela modelo profissional Emily Santos, da Cast One Models.

Em um curto espaço de tempo foi possível ver peças sujas, rasgadas, mofadas, com fecho estragado e com mau cheiro, por exemplo. Alguns dos calçados não têm par, outros estão sem sola ou furados. Os voluntários ainda se deparam com peças íntimas usadas e pedaços de tecido sem qualquer utilidade em meio às caixas.

Cada peça em mau estado que chega para triagem representa retrabalho para os voluntários, que precisam usar luvas, máscara e dispendem mais tempo na separação. Segundo os organizadores, as doações que não têm condições de aproveitamento recebem destino ambientalmente correto, por meio de uma empresa especializada.

NEURA MARIA PICCOLI DIEMER Coordenadora da triagem da Campanha do Agasalho de Caxias do Sul O meu slogan para esta e todas as campanhas é 'doe o que você usaria', porque tem peças que chegam até nós que é impossível de repassar

JOSÉ ADEMIR THEODORO, Coordenador da Campanha do Agasalho de Caxias do Sul Somos muito gratos pelas doações, mas pedimos que as pessoas reflitam um pouco. Aqui, não é um espaço de separação de lixo. A Fundação Caxias é um espaço que separa roupas para doar para as pessoas que precisam

A Campanha do Agasalho 2026 encerra-se oficialmente no próximo sábado (20). Entretanto, como os voluntários seguem um roteiro de coleta das caixas, é possível que, em alguns locais, as estruturas permaneçam por mais dias, estendendo o prazo para doação digna e consciente.

O que doar

São aceitos cobertores, lençóis, mantas, roupas infantis, femininas e masculinas, meias e calçados, em bom estado de conservação.



