Você usaria? Ensaio fotográfico mostra roupas sem condições de uso doadas para a Campanha do Agasalho de Caxias do Sul

A empatia e o bom senso não se refletem na totalidade das doações que chegam para a Campanha do Agasalho de Caxias do Sul. A estimativa é que apenas 28% das peças destinadas sejam adequadas — cerca de 2% estão em péssimo estado de conservação e 70% são apropriadas apenas para o uso no verão, o que não cumpre com a proposta de atender pessoas em situação de vulnerabilidade social na estação mais fria do ano. Até esta sexta-feira (12), a campanha arrecadou 150 mil peças.
A reportagem acompanhou parte da triagem na Fundação Caxias na última quinta-feira (11) e fotografou roupas sem condição de uso e que mesmo assim foram doadas. O ensaio foi protagonizado pela modelo profissional Emily Santos, da Cast One Models.
Em um curto espaço de tempo foi possível ver peças sujas, rasgadas, mofadas, com fecho estragado e com mau cheiro, por exemplo. Alguns dos calçados não têm par, outros estão sem sola ou furados. Os voluntários ainda se deparam com peças íntimas usadas e pedaços de tecido sem qualquer utilidade em meio às caixas.
Cada peça em mau estado que chega para triagem representa retrabalho para os voluntários, que precisam usar luvas, máscara e dispendem mais tempo na separação. Segundo os organizadores, as doações que não têm condições de aproveitamento recebem destino ambientalmente correto, por meio de uma empresa especializada.
O meu slogan para esta e todas as campanhas é 'doe o que você usaria', porque tem peças que chegam até nós que é impossível de repassar
Somos muito gratos pelas doações, mas pedimos que as pessoas reflitam um pouco. Aqui, não é um espaço de separação de lixo. A Fundação Caxias é um espaço que separa roupas para doar para as pessoas que precisam
A Campanha do Agasalho 2026 encerra-se oficialmente no próximo sábado (20). Entretanto, como os voluntários seguem um roteiro de coleta das caixas, é possível que, em alguns locais, as estruturas permaneçam por mais dias, estendendo o prazo para doação digna e consciente.
O que doar
São aceitos cobertores, lençóis, mantas, roupas infantis, femininas e masculinas, meias e calçados, em bom estado de conservação.