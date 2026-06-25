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Vini Jr. ganha estátua de cera em tamanho real em museu de Gramado

Peça foi produzida entre Londres e a Serra e replica medidas exatas do jogador da Seleção Brasileira

Ana Júlia Griguol

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