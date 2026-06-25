Vini Jr. ganha estátua de cera em tamanho real em museu de Gramado. Ana Júlia Griguol / Grupo RBS

Em tamanho real, o Dreamland Museu de Cera, em Gramado, inaugurou, nesta quarta-feira (24), a estátua de cera do atacante Vinícius Júnior, da Seleção Brasileira.

A escultura foi posicionada na recepção do espaço, com proposta de interação com os visitantes, especialmente durante o período da Copa do Mundo.

A peça replica as medidas exatas do atleta: 1,76 metro de altura, 107 centímetros de tórax, 36 centímetros de bíceps e 84 centímetros de cintura.

O processo de produção segue o padrão técnico do museu e a confecção foi realizada em duas etapas. O busto foi produzido em um ateliê parceiro em Londres, na Inglaterra, enquanto o restante da escultura foi finalizado em Gramado. O prazo médio de desenvolvimento varia entre três e seis meses.

A escolha pelo atacante considerou o momento atual do jogador, reconhecido mundialmente. O museu também fez uma pesquisa com visitantes, para saber qual personalidade deveria ter uma estátua, sendo o Vini Jr. o escolhido.