Veja os destaques da agenda cultural desta semana, na Serra gaúcha

A banda Krisiun é a principal atração do Caxias Tattoo Fest, Axel Jusseit / Divulgação

Nesta semana ocorrem dois festivais na Serra gaúcha. Entre sexta-feira (5) e domingo (7), ocorre mais uma edição do Caxias Tattoo Fest, cuja programação ocorre nos Pavilhões da Festa da Uva. A principal atração no palco do festival vai ser a banda brasileira do gênero death metal, Krisiun. Ingressos a partir de R$ 30 (+taxas), à venda pelo Articket.

Também neste final de semana, ocorre a estreia do Cambará Jazz Festival. O evento reunirá atrações nacionais e internacionais importantes para o gênero, como o duo francês NoSax NoClar e o norte-americano Kirk Fletcher. Por lá, a entrada é franca.

Veja a agenda da semana

1º de junho: Órbita Literária, na Livraria e Café Do Arco da Velha

A escritora e ensaísta britânica Virginia Woolf (1882-1941) será lembrada no bate-papo do Órbita Literária desta segunda-feira. George Charles Beresford,National Portrait Gallery,London / Divulgação

Nesta segunda-feira (1º) vai rolar um bate-papo bem bacana no Órbita Literária. A partir das 19h30min, na Livraria e Café Do Arco da Velha, Cristina Löff Knapp, Brenda Padilha França e Gisele Troian Guerra conduzem o painel Histéricas ou Lúcidas? A loucura na literatura de mulheres. A curadoria é do Programa de Pós-Graduação em Letras e Cultura (PPGLET), da UCS.

A ideia é investigar a temática da loucura na literatura de mulheres por meio de três célebres escritoras: Charlotte Perkins Gilman, Virginia Woolf e Sylvia Plath, as quais, comumente, utilizavam a literatura como um canal de denúncia e conscientização sobre a loucura enfrentada pelas mulheres, principalmente entre os séculos 19 e 20.

Quando: segunda-feira (1º), às 23h.

segunda-feira (1º), às 23h. Onde: Livraria e Café Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570 - bairro Centro - Caxias do Sul).

Livraria e Café Do Arco da Velha (Rua Dr. Montaury, 1.570 - bairro Centro - Caxias do Sul). Quanto: entrada franca.

2 e 3 de junho: Sesc Mais Leitura, em Caxias do Sul

Rafa de Boni vai ministrar palestra em escolas de Caxias do Sul por meio do projeto Sesc Mais Leitura 2026. Porthus Junior / Agencia RBS

Nesta terça-feira (2) e quarta (3), alunos da rede pública caxiense recebem mais uma etapa do Sesc Mais Leitura 2026. Nesta edição, a gurizada vai contar com atividades conduzidas pelo instrumentista e escritor Rafa de Boni, que apresenta a palestra musicada Entre Causos e Gaitas. A atividade é inspirada no livro de mesmo nome, lançado em 2023, e que figurou entre os dez mais vendidos da 39ª Feira do Livro de Caxias do Sul.

4 de junho: Show da dupla Marcos & Belutti, na Fundaparque

O principal show da ExpoBento é da dupla Marcos & Belutti. Divulgação / Divulgação

Confirmados como um dos shows nacionais da 34ª ExpoBento e 21ª Fenavinho, a dupla sertaneja Marcos & Belutti tocará seus hits Domingo de Manhã, Eu Era, Romântico Anônimo e Poeira da Lua para o público da Fundaparque.

Quando: quinta-feira (4), às 23h.

quinta-feira (4), às 23h. Onde: Fundaparque (Alameda Fenavinho, 481 - bairro Fenavinho - Bento Gonçalves).

Fundaparque (Alameda Fenavinho, 481 - bairro Fenavinho - Bento Gonçalves). Quanto: ingressos a partir de R$ 30 + um quilo de alimento, à venda pelo site Next Ingressos.

4 de junho: A Banda Mais Bonita da Cidade, no Pub Véio Loco, em Caxias do Sul

A Banda Mais Bonita da Cidade se apresenta em Caxias no dia 4. A Banda Mais Bonita da Cidade / Divulgação

Formado em 2009, o grupo de indie rock leva até o Pub Véio Loco canções como Oração, que fez a banda ser reconhecida por conta do seu videoclipe que chegou até a MTV, Cantiga de Dar Adeus, Uma Atriz e Canção Para Não Voltar. Tudo isso em um show intimista dos integrantes Vinícius Nisi e Uyara Torrente.

Quando: quinta-feira (4), às 19h.

quinta-feira (4), às 19h. Onde: Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - Subsolo - bairro Colina Sorriso - Caxias).

Pub Véio Loco (Rua João Antônio Covolan, 313 - Subsolo - bairro Colina Sorriso - Caxias). Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (+taxas), à venda pelo Sympla.

5 de junho: Dorival Show com Netto Tomaz e Jansen Serra, no Serra Comedy Club

Dorival Show reúne Netto Tomaz e Jansen Serra em Bento Gonçalves. Divulgação / Divulgação

O personagem Dorival, o boiadeiro, interpretado pelo ator e comediante Netto Tomaz, vem a Bento Gonçalves acompanhado do humorista Jansen Serra para uma apresentação que mistura stand-up e música.

Quando: sexta-feira (5), às 21h.

sexta-feira (5), às 21h. Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - bairro Botafogo - Bento Gonçalves).

Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - bairro Botafogo - Bento Gonçalves). Quanto: ingressos a partir de R$ 45 (+taxas), à venda pelo Sympla.

5 e 6 de junho: 1º Cambará Jazz Festival, na Rua Coberta

O norte-americano Kirk Fletcher está na lista de atrações da primeira edição do Cambará Jazz Festival. Ele fecha o festival. Mitch Conrad / Divulgação

Na sexta (5) e sábado (6), vai rolar na Serra a primeira edição do Cambará Jazz Festival. O evento reunirá atrações nacionais e internacionais importantes para o gênero, como o duo francês NoSax NoClar e o norte-americano Kirk Fletcher (foto acima).

Quando: 5 e 6 de junho (sexta-feira e sábado), a partir das 19h.

5 e 6 de junho (sexta-feira e sábado), a partir das 19h. Onde: Rua Coberta, em Cambará do Sul (Av. Getúlio Vargas, em frente à Praça São José - Cambará).

Rua Coberta, em Cambará do Sul (Av. Getúlio Vargas, em frente à Praça São José - Cambará). Quanto: ingressos gratuitos.

ingressos gratuitos. Atrações: sexta-feira (NoSax NoClar, M7 Trio, Miles + Coltrane 100 Anos, com Ras Vicente Quinteto e Indiana Nomma). Sábado (Wil Bordieri Organ Trio, Renato Borghetti Trio e Kirk Fletcher.

6 de junho: Show da Banda Krisiun, no Caxias Tattoo Fest

Precursores do brutal death metal, a banda Krisiun é uma das atrações do Caxias Tattoo Fest. O show deles vai ser no dia 6. Maya Melchers / Divulgação

A banda Krisiun, uma das referências do death metal mundo afora, é uma das atrações do Caxias Tattoo Fest, que ocorre de sexta (5) a domingo (7), nos Pavilhões Festa da Uva, em Caxias do Sul. Os caras são precursores do brutal death metal, sendo uma das bandas do Brasil com grande reconhecimento internacional, figurando nos principais festivais do mundo como Rock in Rio, Wacken Open Air e Hell Fest.

Quando: sábado (6), a partir das 21h30min.

sábado (6), a partir das 21h30min. Onde: Parque de Eventos da Festa da Uva (Rua Ludovíco Cavinato, 1431 - bairro Vinhedos - Caxias).

Parque de Eventos da Festa da Uva (Rua Ludovíco Cavinato, 1431 - bairro Vinhedos - Caxias). Quanto: ingressos a partir de R$ 30 (+taxas), à venda pelo Articket.

6 de junho: Show Baile San Francisco, na All Need Master Hall

Show Baile San Francisco é atração de sábado em Caxias do Sul. Morphine Produções / Divulgação

Um dos gênero mais ouvidos do Brasil, o sertanejo será celebrado no Baile San Francisco. Os clássicos das bandinhas e do bailão, terão vocais de Michel, Lucas e Luciano Daniel, finalistas do Dupla do Brasil, no Caldeirão do Mion.

Quando: sábado (6), a partir das 20h.

sábado (6), a partir das 20h. Onde: All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351 - bairro Capivari - Caxias do Sul).

All Need Master Hall (Rua Castelnovo, 13.351 - bairro Capivari - Caxias do Sul). Quanto: ingressos a partir de R$ 50 (+taxas), à venda pelo Minha Entrada.

6 de junho: Marcus Cirillo, no Serra Comedy Club

Marcus Cirillo apresenta o stand-up "Humornejo" no dia 6. Porto Alegre Comedy Club / Divulgação

Marcus Cirillo é um caipira rústico e cheio de histórias. Ele apresenta o stand-up Humornejo, contando causos inacreditáveis e absurdos da vida no sertão.

Quando: sábado (6), às 21h.

sábado (6), às 21h. Onde: Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - bairro Botafogo - Bento Gonçalves).

Serra Comedy Club (Rua Belo Horizonte, 160 - bairro Botafogo - Bento Gonçalves). Quanto: ingressos a partir de R$ 40 (+taxas), à venda pelo Sympla.

7 de junho: Forqueta Cultural, em São José da Linha Feijó

O tradicional filó ocorre sempre no primeiro domingo do mês. Saimon Fortura / Divulgação

Música, dança e gastronomia reunidos acolhem o público no domingo (7), às 15h, no salão da comunidade de São José da Linha Feijó, no interior de Forqueta. A programação gratuita tem como atrações a música do Grupo de Filó Felice Personne e participação do Grupo Nani, que anima o público com brincadeiras e muito bom humor. A realização é do Ponto de Cultura Costurando Sonhos e Varsóvia Educação e Cultura.

Veja quando ocorrem os filós: