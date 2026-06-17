Tributo reúne música e dança para valorizar cultura negra em Flores da Cunha

Projeto da banda Florentina junto do grupo Cirandeiras começa circulação neste domingo (21). Jean Carlo Dal Alba / Divulgação

ESCLARECIMENTO: Após a publicação desta reportagem, a produtora informou que o show não será realizado. Uma nova data deve ser anunciada em breve.

O projeto Florentina 60 Anos – Um Tributo Inclusivo à Música Negra começa oficialmente com programação que une a música e a dança para valorizar e homenagear a Música Negra. Será neste domingo (21), às 16h, na Praça da Bandeira, em Flores da Cunha.

A apresentação marca um encontro inédito entre a Banda Florentina e o Grupo de Dança Cirandeiras, coletivo de mulheres negras de Caxias do Sul.

A apresentação foi estruturada a partir de uma pesquisa de repertório que reconstitui a linha do tempo da sonoridade negra global e nacional. O roteiro musical conduz o espectador por clássicos norte-americanos que moldaram o jazz, o R&B e o soul nos anos 1960 e 1970. Um passeio pela sofisticação harmônica de Nina Simone em Feeling Good, o vigor rítmico de James Brown e Stevie Wonder, até a linhagem de vozes fundamentais como Aretha Franklin e Tina Turner.

Na parte brasileira dessa costura, os arranjos para orquestra de sopros ganham o contraponto percussivo e a expressão corporal das Cirandeiras. O repertório nacional caminha pela poética de Milton Nascimento em Maria Maria, o balanço de Tim Maia com Sossego, o reggae do Cidade Negra e a identidade do samba com Alcione, encerrando com a afirmação identitária de Olhos Coloridos, na versão interpretada por Sandra de Sá.

O tributo foi planejado para se relacionar com o público por meio de elementos cenográficos e do figurino. A proposta foi idealizada pelo produtor cultural Felipe Corso. A apresentação contará com intérprete de Libras no palco.

Após a estreia em Flores da Cunha, o tributo passará por Farroupilha (novembro de 2026, no Parque dos Pinheiros) e Caxias do Sul (fevereiro de 2027, no Parque dos Macaquinhos).

O projeto tem financiamento do sistema Pró-Cultura RS (LIC), via Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

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