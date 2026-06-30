Cultura e Lazer

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Tributo a Janis Joplin com Bruna Toledo & Big Company abre temporada do projeto Caixa Acústica, em Caxias

Show está marcado para as 20h desta quarta-feira (1º), no Teatro do Sesc. Programação terá apresentações em todas as quartas-feiras de julho

Andrei Andrade

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