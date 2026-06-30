Tributo a Janis Joplin com Bruna Toledo & Big Company abre temporada do projeto Caixa Acústica, em Caxias

Repertório irá contemplar sucessos de Janis, como "Piece of My Heart", "Try (Just a Little Bit Harder)", Kozmic Blues" e "Cry Baby" Roberta Ferronato / Divulgação

O blues cósmico de Janis Joplin irá reverberar pelo Teatro do Sesc Caxias do Sul nesta quarta-feira, na abertura da quarta edição do projeto Caixa Acústica, que terá shows em todas as quartas-feiras de julho, o Mês do Rock. Valorizando a cena local, o tributo a uma das vozes mais inconfundíveis dos anos 1960 será apresentado por Bruna Toledo & Big Company, a partir das 20h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do Sesc-RS, a R$ 30 para o público geral.

Acompanhada de Vanderson Lima (guitarra), Felipe Girotto (bateria), Douglas Caberlon (baixo) e Guilherme Santin (teclas), Bruna promete um show intenso e conectado com os fãs da cantora, contemplando sucessos como Piece of My Heart, Try (Just a Little Bit Harder), Kozmic Blues e Cry Baby.

" Janis foi uma personalidade que ajudou a moldar o rock ‘n’ roll e será sempre um ícone", diz Bruna Toledo Roberta Ferronato / Divulgação

- Nós selecionamos algumas daquelas músicas que são mais “pedradas”, que colocam o astral do show lá em cima, mas também algumas canções mais emocionais, com as quais tenho maior conexão como intérprete, porque são aquelas em que consigo extravasar mais emoção. É justamente por meio delas que também consigo criar uma conexão mais forte com quem está assistindo - destaca a cantora caxiense.

Tendo apresentado o tributo em palcos como o do Ponto Coletivo do V2 Motorbub, em Caxias, e em eventos como o Flores Blues Jazz Festival, Bruna ressalta a influência que Janis Joplin exerce sobre diversas gerações, mesmo tendo se passado mais de cinco décadas desde sua morte precoce, em 1970, aos 27 anos:

- Para além de tudo o que ela representa como cantora e compositora, Janis foi uma personalidade que ajudou a moldar o rock ‘n’ roll e será sempre um ícone.

TEM MAIS ROCK

Com a temática “Rock em Cena”, a quarta temporada do projeto Caixa Acústica ainda terá outras três apresentações, sendo estas dedicadas ao rock nacional: no dia 8, a banda NEWD sobe ao palco com um tributo ao NX Zero; no dia 22, o Tributo Legião Urbana RS revisita os principais sucessos do grupo liderado por Renato Russo.