Tatuagem, dublador do "Homem de Ferro" e bandas de metal: o que esperar do Caxias do Sul Tattoo Fest, que ocorre de sexta a domingo

Desenhos à mostra durante o Caxias do Sul Tattoo Fest de 2025. Brunna Klein / Divulgação

Entre sexta-feira (5) e domingo (7), o Centro de Eventos da Festa da Uva recebe a segunda edição do Caxias do Sul Tattoo Fest. O encontro reúne tatuadores de diferentes regiões do país e amplia a programação com dois eventos paralelos: o InkStars Metal Fest, voltado à música pesada, e o Caxias do Sul Anime Fest, dedicado à cultura geek.

As atividades ocorrem diariamente das 8h à meia-noite. A programação inclui concursos de tatuagem e piercing, apresentações artísticas, concurso de cosplay, performances de k-pop, feira temática, exposições, praça de alimentação e shows de bandas de metal.

A expectativa da organização é reunir cerca de 300 tatuadores e piercers de várias regiões do Brasil. Também estarão presentes mais de 60 expositores de segmentos ligados à economia criativa, como vestuário e barbearia, entre outros serviços.

Os troféus das competições de tatuagem terão assinatura do artista plástico caxiense Ale Amorim.

Caxias do Sul Tattoo Fest

Registro do 1º Caxias do Sul Tattoo Fest, realizado em junho do ano passado. Porthus Junior / Agencia RBS

Realizado pela produtora InkStars — dirigida por Michelle Jefinny, uma das poucas mulheres no ramo em todo o Brasil —, o evento chega à segunda edição após reunir cerca de quatro mil pessoas em sua estreia, em 2025. A empresa também promove convenções em outras cidades do país, como o Canoas Tattoo e o Alfenas Tattoo Fest, em Minas Gerais.

Além da presença de centenas de profissionais da tatuagem e do piercing, a programação prevê concursos, exposições e apresentações voltadas ao segmento da arte corporal.

Caxias do Sul Anime Fest

Competição de cosplay ocorre durante o Caxias do Sul Anime Fest de 2025. Gabriela Rodrigues / Divulgação

O Caxias do Sul Anime Fest ocorre pela segunda vez na Serra. Promovido por Leonardo Moreira Produções, o evento reúne atividades ligadas à cultura geek, como competição de cosplay, apresentações de k-pop, entrevistas, bate-papos com convidados, meet and greet, feira temática, games, desfile de personagens, brincadeiras, quizzes e exposição de colecionáveis.

Um dos destaques será a participação do dublador Marco Ribeiro, no sábado (6). Com quatro décadas de atuação na área, ele é conhecido por dar voz a personagens como Woody, da franquia Toy Story, Homem de Ferro, interpretado por Robert Downey Jr., Yusuke Urameshi, do anime Yu Yu Hakusho, além de trabalhos associados a atores como Jim Carrey (saiba mais abaixo).

Às 13h, Ribeiro participa de uma entrevista e bate-papo no palco, compartilhando experiências da carreira e histórias dos bastidores da dublagem. Na sequência, às 14h, ocorre uma sessão de meet and greet com fotos e autógrafos. A atividade é exclusiva para quem adquirir o ticket específico, vendido separadamente do ingresso do evento, disponíveis na plataforma Articket.

InkStars Metal Fest

Formada em 1990, banda gaúcha Krisiun é uma das mais importantes do death metal no Brasil, com projeção internacional. Axel Jusseit / Divulgação

A edição deste ano marca a estreia do InkStars Metal Fest dentro da programação do Caxias do Sul Tattoo Fest. O festival ocorre na sexta e sábado, reunindo nomes do metal nacional e bandas tributo.

Na sexta-feira, o destaque é a banda Rebaelliun, que sobe ao palco às 21h30min. Antes, o público confere o show da Hollowbride (tributo a Linkin Park e System of a Down), às 19h.

Já no sábado, a principal atração é o Krisiun, também às 21h30min. A programação do dia inclui também apresentações de Neptunn, às 19h30min; Dark Roots (tributo a Sepultura), às 17h30min; Discerpt, às 16h; e Necrófago, às 15h.

Marco Ribeiro, a voz do cinema

Marco Ribeiro tem 40 anos de carreira e é responsável pela voz brasileira de personagens marcantes do cinema. Marco Ribeiro / Arquivo Pessoal

Ribeiro iniciou na dublagem em 1986, nos estúdios Herbert Richers, um dos mais tradicionais do país. Além do trabalho como dublador, atua como diretor de dublagem, locutor, ator e proprietário de estúdio de voz.

Entre os papéis mais reconhecidos da carreira estão a voz de Tom Hanks, em filmes como À Espera de um Milagre (Warner Bros., 1999), Náufrago (DreamWorks Pictures e 20th Century Fox, 2000), O Terminal (DreamWorks Pictures, 2004), O Código Da Vinci (Columbia Pictures, 2006), Sully: O Herói do Rio Hudson (Warner Bros., 2016) e O Pior Vizinho do Mundo (Columbia Pictures e SF Studios, 2022).

Já como Robert Downey Jr., Ribeiro participou da dublagem de produções como Homem de Ferro (Paramount Pictures, 2008), Zodíaco (Paramount Pictures e Warner Bros., 2007), Sherlock Holmes: O Jogo de Sombras (Warner Bros., 2011) e Dolittle (Universal Pictures, 2020).

Outro destaque da carreira é a parceria com Jim Carrey, ator que dublou em filmes como O Máskara (New Line Cinema e PlayArte, 1994), Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças (Universal Pictures, 2004) e Sim Senhor (Warner Bros., 2008).

O artista também é a voz brasileira do xerife Woody na franquia Toy Story (Disney/Pixar, desde 1995) e do personagem Michael Kyle, interpretado por Damon Wayans na série Eu, a Patroa e as Crianças (Disney, 2005). Nos animes, consolidou-se entre os fãs brasileiros ao interpretar Yusuke Urameshi, protagonista de Yu Yu Hakusho.

Alguns personagens dublados por Marco Ribeiro:

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