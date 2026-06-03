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Tatuagem, dublador do "Homem de Ferro" e bandas de metal: o que esperar do Caxias do Sul Tattoo Fest, que ocorre de sexta a domingo

Evento reúne convenção de arte corporal, atrações do universo geek e shows, incluindo participação de Marco Ribeiro, voz de personagens conhecidos do cinema, da TV e dos animes

Pablo Ribeiro

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