Sesc Caxias promove oficinas gratuitas de Libras, dança, teatro e audiovisual; veja como participar 

Jovens de 15 a 29 anos podem se inscrever nas aulas gratuitas de Libras, dança, teatro e audiovisual oferecidas pelo Sesc LABmais. As inscrições estarão abertas de 15 de junho a 15 de julho, por meio do site da instituição. As vagas são limitadas e disponibilizadas pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc.
As oportunidades são destinadas a jovens, preferencialmente estudantes de escolas públicas, com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. Os interessados devem possuir a Credencial Sesc, que pode ser emitida pelo site da instituição.
Entre os cursos oferecidos estão:
- Dança Contemporânea
- Storytelling
- Produção Cultural
- Edição de Vídeo para Videomakers
- Edição de Fotografia para Fotógrafos Iniciantes
- Iniciação em Libras com Técnicas Teatrais
- Libras Avançado com Técnicas Teatrais
O processo seletivo ocorrerá entre os dias 16 e 31 de julho. Os candidatos selecionados serão contatados pela equipe do projeto via WhatsApp para confirmar a participação.
Confira as oportunidades:
- Dança Contemporânea
Período: 14/09 até 30/11
Encontros: segundas, 15h30min às 18h
Público-alvo: de 15 a 29 anos
Vagas: 15
- Libras Avançado Com Técnicas Teatrais
Período: 14/09 até 30/11
Encontros: segundas, 19h às 21h30min
Público-alvo: de 15 a 29 anos, com noções básicas de Libras
Vagas: 25
- Storytelling
Período: 14/09 até 30/11
Encontros: segundas, 19h às 21h30min
Público-alvo: de 15 a 29 anos
Vagas: 15
- Edição de Vídeo para Videomakers
Período: 14/09 até 30/11
Encontros: segundas, 19h às 21h30min
Público-alvo: de 15 a 29 anos, com noções básicas de vídeo/filmagem
Vagas: 04
- Iniciação Em Libras Com Técnicas Teatrais
Período: 15/09 até 01/12
Encontros: terças, 15h30min às 18h
Público-alvo: de 15 a 29 anos
Vagas: 25
- Produção Cultural
Período: 16/09 até 02/12
Encontros: quartas, 16h às 18h30
Público-alvo: de 18 a 29 anos
Vagas: 25
- Edição de Fotografia para Fotógrafos Iniciantes
Período: 17/09 a 22/10 e 29/10 a 03/12 (duas turmas)
Encontros: quintas, 14h às 16h
Público-alvo: de 18 a 29 anos, com noções básicas de fotografia
Vagas: 04