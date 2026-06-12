Sesc Caxias promove oficinas gratuitas de Libras, dança, teatro e audiovisual; veja como participar 

Sesc LABmais promove oficinas de libras e audiovisual. Sesc Caxias / Divulgação

Jovens de 15 a 29 anos podem se inscrever nas aulas gratuitas de Libras, dança, teatro e audiovisual oferecidas pelo Sesc LABmais. As inscrições estarão abertas de 15 de junho a 15 de julho, por meio do site da instituição. As vagas são limitadas e disponibilizadas pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc.

As oportunidades são destinadas a jovens, preferencialmente estudantes de escolas públicas, com renda familiar per capita de até dois salários mínimos. Os interessados devem possuir a Credencial Sesc, que pode ser emitida pelo site da instituição.

Entre os cursos oferecidos estão:

Dança Contemporânea

Storytelling

Produção Cultural

Edição de Vídeo para Videomakers

Edição de Fotografia para Fotógrafos Iniciantes

Iniciação em Libras com Técnicas Teatrais

Libras Avançado com Técnicas Teatrais

O processo seletivo ocorrerá entre os dias 16 e 31 de julho. Os candidatos selecionados serão contatados pela equipe do projeto via WhatsApp para confirmar a participação.

Confira as oportunidades:

Dança Contemporânea

Período: 14/09 até 30/11

Encontros: segundas, 15h30min às 18h

Público-alvo: de 15 a 29 anos

Vagas: 15

Libras Avançado Com Técnicas Teatrais

Período: 14/09 até 30/11

Encontros: segundas, 19h às 21h30min

Público-alvo: de 15 a 29 anos, com noções básicas de Libras

Vagas: 25

Storytelling

Período: 14/09 até 30/11

Encontros: segundas, 19h às 21h30min

Público-alvo: de 15 a 29 anos

Vagas: 15

Edição de Vídeo para Videomakers

Período: 14/09 até 30/11

Encontros: segundas, 19h às 21h30min

Público-alvo: de 15 a 29 anos, com noções básicas de vídeo/filmagem

Vagas: 04

Iniciação Em Libras Com Técnicas Teatrais

Período: 15/09 até 01/12

Encontros: terças, 15h30min às 18h

Público-alvo: de 15 a 29 anos

Vagas: 25

Produção Cultural

Período: 16/09 até 02/12

Encontros: quartas, 16h às 18h30

Público-alvo: de 18 a 29 anos

Vagas: 25

Edição de Fotografia para Fotógrafos Iniciantes

Período: 17/09 a 22/10 e 29/10 a 03/12 (duas turmas)

Encontros: quintas, 14h às 16h

Público-alvo: de 18 a 29 anos, com noções básicas de fotografia