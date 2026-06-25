Sesc Caxias do Sul celebra o mês do rock com shows acústicos especiais

A Banda Ouse encerra o festival no dia 29 de julho interpretando músicas da Reação Em Cadeia. Banda Ouse / Divulgação

Um gigantesco festival de música que ocorreu em Londres, em 1985, transformou julho no Mês do Rock. E para festejar o gênero em grande estilo o Sesc Caxias do Sul promove mais uma edição do projeto Caixa Acústica. Com o tema Rock Em Cena, as apresentações ocorrem nos dias 1º, 8, 22 e 29 de julho, sempre às quartas-feiras, às 20h, no Teatro do Sesc Caxias do Sul.

A programação se inicia no dia 1º com Bruna Toledo & Big Company apresentando um tributo à icônica musa do rock Janis Joplin. Na semana seguinte, dia 8, entra em cena o rock dos anos 2000, com show da banda NEWD tocando clássicos da NX Zero.

No dia 22, as poesias cantadas de Renato Russo, da Legião Urbana, que marcaram uma geração inteira nos anos 1980 serão interpretadas pelo Tributo Legião RS. E para encerrar, a Banda Ouse interpreta os sucessos da Reação em Cadeia no dia 29.

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