Saiba quem são os vencedores do primeiro concurso literário da Editora da UCS

Os nomes dos 23 autores selecionados para compor a antologia alusiva aos 50 anos de fundação da Editora da Universidade de Caxias do Sul (Educs) foram divulgados nesta quarta-feira (17). Os textos, entre contos, crônicas e poesias serão publicados na coletânea que será lançada na 42ª Feira do Livro de Caxias.
A partir do tema Educs: meio século de histórias, os autores foram desafiados a contar experiências pessoais a partir de narrativas reais ou ficcionais relacionadas aos 50 anos. Foram recebidas 55 inscrições, incluindo autores de outros estados, como São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
Saiba quem foi selecionado
- Alcione Moraes Jacques
- Alice Fields
- Ana Lara Silvestri
- Ana Maria Bortolon
- Andréa Araújo
- Angela de Almeida
- Duda Rocha
- Edineia Werner
- Giullia Tiemi Uehara Bernardi
- Jaqueline Denczuk
- Júlia Stalliviere
- Jussara Prates
- Laura Alves
- Leticia Capra Rossetti
- Marcius Andrei Ullmann
- Marco Aurélio Bertolazzi
- Maria do Horto
- Naia Hertz
- Noriana Behrend
- Ramsés Albertoni
- Tatiana Barduco
- Viena 47
- Vinicius Fernandes