Cultura e Lazer

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Notícia

Saiba quem são os vencedores do primeiro concurso literário da Editora da UCS

A coletânea que reúne textos de autores selecionados será lançada durante a 42ª Feira do Livro de Caxias do Sul

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