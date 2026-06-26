Sabores, paisagens e hospitalidade: dicas do que fazer em São Marcos

Há uma diferença entre ir a uma cidade e conhecê-la. Você pode se deslocar para uma consulta ou para um evento, por exemplo, e ver muito pouco do que o local tem a oferecer. Para conhecer, de fato, é preciso circular pelas ruas, entrar nos estabelecimentos, provar a comida local, conversar com as pessoas. Quanto mais tempo em um lugar, mais você o conhece.

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Eu já tinha ido a São Marcos antes da viagem organizada para jornalistas e influenciadores neste mês, mas foram idas rápidas para compromissos pontuais. Não deu tempo nem para uma voltinha na praça — e quando a gente vai à praça de uma cidade já consegue ter noção de muita coisa sobre o lugar.

Desta vez, a proposta era visitar pontos turísticos e empreendimentos. E eu me surpreendi. São Marcos não tem apenas a tradicional Festa de Nossa Senhora Aparecida e dos Motoristas e a Fenamarco, Feira de Transporte, Indústria e Comércio. São Marcos tem farta gastronomia, bons vinhos e cervejas, belas paisagens (fiquei completamente encantada com visão 360 graus na vinícola Monte Sant’Ana), e o principal: gente hospitaleira.

São Marcos, aqui do ladinho, a apenas 38 quilômetros de Caxias, tem muita coisa legal para fazer e merece estar na rota de quem vive na Serra e de quem visita a região. Para te ajudar a desbravar esse município, trago dicas de onde ir com base no roteiro que fiz a convite da prefeitura e do Conselho Municipal de Turismo de São Marcos e da Dina Pelizzari, entusiasta do turismo na Serra.

Onde ir em São Marcos

Vinícola Monte Sant'ana

Jovem e no estilo boutique, a Monte Sant’ana se destaca por vários motivos. A qualidade dos vinhos é um deles. Experimente provar o moscato giallo da linha Savoir. O aroma é irresistível e o sabor nem se fala. Para os apreciadores de vinho branco, é uma excelente pedida. A localização geográfica privilegiada é outro ponto a favor da vinícola. Do alto do monte, é possível ter uma visão 360 graus, enxergando Antônio Prado e Flores da Cunha, por exemplo. Por fim, a simpatia do casal que toca o negócio, Vagner Marchi e Carolina Zardo. Impossível não se encantar com os dois. Dá vontade de ir lá todo final de semana, mas, é preciso agendar a visitação pelo fone (54) 98129-5509.

Hotel Ville Del Bosco

Novo, com apenas dois anos de funcionamento, o Ville Del Bosco fica no bairro Pollo, a cerca de 2,5 km do centro de São Marcos. A área total é 20 mil metros quadrados, sendo 8 mil metros quadrados de área construída. São 55 quartos com vista para a natureza. Originalmente criado para ser um residencial geriátrico, oferece total acessibilidade (com elevadores, rampas e corrimões, por exemplo). As diárias variam de R$ 315 a R$ 395.

Igreja matriz e memoriais

Toda cidade tem sua igreja matriz e em São Marcos não seria diferente. Neste caso, o diferencial são os museus. Nos fundos da igreja há um de artigos religiosos e um memorial indígena com itens recolhidos em sítios arqueológicos. Para visitar, vá até a secretaria da igreja.

Vinícola Sinuelo

A Sinuelo tem uma longa trajetória que orgulha não só a família Molon, proprietária da vinícola, mas os são-marquenses em geral. São 63 anos de uma história que começou às margens da BR-116 com os viajantes que passavam pela estrada e faziam da Sinuelo ponto de parada. A vinícola foi pioneira ao lançar o primeiro suco de uva branco no Brasil, durante a Festa da Uva de 1984, e também ao atuar no desenvolvimento do processo do suco de uva integral em tanques de nitrogênio. Esses e outros feitos, como as 130 premiações internacionais, estão registrados no memorial junto ao varejo no bairro Industrial. São fotos e itens antigos que preservam o legado da Sinuelo. A loja tem, claro, os produtos da vinícola, como a Mistela, um vinho licoroso que faz bastante sucesso. No espaço, também se encontram delícias típicas da Serra como queijo e salame.

Praça central

A praça central de São Marcos é grande e arborizada. E tem uma escultura que chama a atenção: a imagem de São Francisco de Assis esculpida em um tronco de árvore. A obra "As Mãos de Chico" é criação dos artistas Gonzalo Romani e Magela Romani. Se passar por lá, aproveite para visitar a Casa do Artesão para comprar uma lembrancinha.

Sala cultural Vida de Caminhoneiro

Também dentro da Associação dos Motoristas e com acesso liberado (e gratuito), está a Sala Cultural Vida de Caminhoneiro. O memorial conta a história dos caminhoneiros e a importância da profissão para o desenvolvimento da cidade. São Marcos é conhecida como a terra dos caminhoneiros e chegou a ter mais de 3 mil profissionais nos áureos tempos. Todo mundo em São Marcos tem ou teve algum familiar caminhoneiro. Hoje em dia, são 700 motoristas autônomos. A visitação pode ser feita durante a semana, em horário comercial. É possível agendar para os finais de semana pelo telefone (54) 93618-9933.

Restaurante Biasotto

A culinária típica da Serra, com forte influência da imigração italiana, claro, está presente no cardápio do Biasotto, mas com toque contemporâneo. São pratos à la carte muito saborosos que mostram porque o restaurante é uma referência desde 1993. Está localizado na Associação dos Motoristas, mas não é preciso ser sócio para frequentar. Funciona de terça-feira a sábado à noite e, aos domingos, ao meio-dia. O contato para reservas é pelo telefone (54) 99111-8040.

Monte Calvário

Réplica do cenário que marca a paixão e morte de Cristo, o Monte Calvário de São Marcos é um monumento de 22 metros de altura construído a uma altitude de 795 metros. O pôr do sol visto de lá é lindo e merece aplausos como é comum em algumas cidades do mundo (em Salvador, na Bahia, por exemplo, as pessoas se reúnem todo final de tarde para aplaudir o sol se pondo). Para subir, é possível fazer o trajeto a pé, passando pelas estações da Via Sacra, ou de carro, pela rua atrás do Monte. O monumento foi inaugurado em 27 de abril de 1952, quando São Marcos ainda era distrito de Caxias.

Cervejaria Mustacchi

Nem só de vinho vive São Marcos. A cidade também produz cervejas. Excelentes, por sinal. A Mustacchi vem fazendo um trabalho bem bacana, inclusive, rendendo prêmios. A Mustacchi Pilsen já foi premiada na 4ª Copa Sul-Americana de Cerveja. Tem vários rótulos e a de framboesa, bem diferentona, me conquistou. Para quem gosta de cerveja vale pedir para os irmãos Guerra explicarem como é o processo de fabricação.

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