Redes sociais e a comunicação dos adolescentes: como as novas gírias transformam a linguagem

Redes sociais impulsionam a redução do hábito de leitura entre os adolescentes. Porthus Junior / Agencia RBS

De geração em geração, os jovens criam novas expressões para se comunicar. Termos como "Fomo" e "gag" já fazem parte do atual vocabulário da galera. Hoje em dia, fortemente impulsionadas pelas redes sociais, como TikTok e Instagram, essas palavras se espalham rapidamente, desafiando a interlocução entre os jovens e seus pais e professores, por exemplo.

As gírias e expressões que surgem na internet ganham espaço no cotidiano dos estudantes. Entre grupos de amigos, a linguagem informal aparece com naturalidade, enquanto, em sala de aula e em situações mais formais, os jovens costumam adaptar a comunicação ao contexto.

Otávio (E) e João Pedro (D), colegas do 3° ano do Ensino Médio, acreditam que as publicações compartilhadas na internet influenciam a forma como os adolescentes se comunicam. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para os estudantes do 3º ano do Ensino Médio do Colégio São José, Otávio dos Santos e João Pedro Pacheco, muitas dessas expressões surgem da convivência entre colegas e do contato diário com as redes sociais. Segundo os amigos, as publicações compartilhadas nas plataformas digitais influenciam diretamente a forma como os adolescentes se comunicam.

— Nós vamos nos enviando vídeos, mandando posts e, com isso, mudamos o nosso vocabulário com palavras novas — diz Otávio.

No ambiente escolar, os estudantes adaptam a forma de se comunicar, principalmente na execução de trabalhos e produções textuais em que prevalece a linguagem formal, voltada à compreensão dos professores e às exigências das regras de escrita.

— Nós temos que saber diferenciar a hora em que vamos falar com uma pessoa, seja alguém mais velho, um professor ou algo do tipo, para mantermos o respeito e fazermos com que a pessoa possa nos entender — explica João Pedro.

Cristiane de Alexandre é professora de Língua Portuguesa no Colégio São José, diz que as variações linguísticas fazem parte de um processo natural dos estudantes. Neimar De Cesero / Agencia RBS

"Quem continuar lendo pouco, vai adquirir um vocabulário fraco", diz professora

Para a professora de Língua Portuguesa, Cristiane de Alexandre, que atua há mais de 30 anos em sala de aula, essas variações linguísticas fazem parte de um processo natural e aparecem principalmente nas conversas entre os estudantes.

— Quando eles estão juntos, utilizam as gírias e o vocabulário próprio do grupo. Mas quando vêm se dirigir a nós, utilizam uma linguagem mais cuidadosa — explica a professora.

Contudo, Cristiane chama a atenção para o hábito de leitura. Para ela, o uso constante das redes sociais pode limitar o vocabulário dos jovens, por isso, o interesse pela leitura continua sendo fundamental para o desenvolvimento da escrita, ampliando o repertório linguístico.

— Quem continuar lendo pouco escreverá pouco e vai adquirir um vocabulário fraco — ressalta.

A psicóloga infanto-juvenil, Evelise Magnus, explica que a linguagem ajuda a criar identificação e fortalece os vínculos de pertencimento de um determinado grupo. Porthus Junior / Agencia RBS

A linguagem também é uma forma de pertencimento social

Mais do que as palavras, a linguagem reflete comportamentos das novas gerações. Estar por dentro das tendências, gírias e expressões que circulam nas redes sociais também pode ser uma forma de pertencimento entre os jovens. Para a psicóloga clínica infantojuvenil Evelise Magnus, essas linguagens ajudam a criar identificação e fortalecer os vínculos dentro do grupo.

— Conhecer e participar desses códigos de comunicação pode representar não só compreender a linguagem, mas também sentir-se aceito e reconhecido — afirma Evelise.

Segundo a psicóloga, muitas dessas expressões estão diretamente ligadas ao comportamento dos adolescentes. Um dos exemplos é a sigla Fomo (Fear of Missing Out, que significa "medo de ficar de fora"). O termo é utilizado para descrever a sensação de estar perdendo experiências vividas por outras pessoas.

— Quando o medo de perder algo se intensifica, ele pode levar a uma necessidade constante de atualização, contribuindo para a exaustão emocional, aumento da ansiedade e sensação de inadequação diante das comparações frequentes — ressalta Evelise.

A professora Carina Niederauer diz que as expressões criadas nas redes sociais não representam uma ameaça à língua portuguesa. Porthus Junior / Agencia RBS

"A língua sempre mudou e continuará mudando ao longo da história", diz doutora em Letras

Para a doutora em Letras e professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, Carina Niederauer, as expressões criadas nas redes sociais não representam uma ameaça à língua portuguesa, mas uma adaptação às novas formas de interação social.

— A língua sempre mudou e continuará mudando ao longo da história. Os ambientes digitais aceleram esse processo porque exigem rapidez, informalidade e criatividade — avalia.

Segundo Carina, memes, emojis e expressões que surgem na internet refletem os hábitos e as formas de comunicação das novas gerações, construídas a partir da convivência e das interações diárias nas redes sociais.

— Isso não significa que a norma padrão da língua desaparecerá, mas que diferentes situações comunicativas exigem diferentes usos da língua — afirma.

Apesar da constante renovação da linguagem, enfatiza Carina, esse processo faz parte da evolução natural da língua, marcada por mudanças geracionais e pela inclusão de novas expressões ao vocabulário.

O choque entre diferentes formas de comunicação não representa uma perda de qualidade da língua portuguesa, mas uma transformação impulsionada por questões culturais e tecnológicas da sociedade.

Gírias por gerações

Veja a seguir a lista de algumas das gírias mais populares em cada uma das gerações e como elas influenciaram a comunicação dos jovens em seu tempo.

Baby Boomers (Nascidos entre 1945 e 1964)

A juventude dos anos 1960 e 1970, embalada pelo rádio, festivais de música e a era de ouro do cinema.

Broto: Uma moça jovem, atraente e bonita.

Uma moça jovem, atraente e bonita. Chuchu beleza: Algo que está ótimo, perfeito, tudo nos conformes.

Algo que está ótimo, perfeito, tudo nos conformes. Uma brasa, mora?: Expressão máxima da Jovem Guarda para dizer que algo é excelente ou incrível.

Expressão máxima da Jovem Guarda para dizer que algo é excelente ou incrível. Carango: O automóvel, o carro.

O automóvel, o carro. Barra limpa: Uma pessoa confiável, gente boa, ou uma situação tranquila.

Geração X (Nascidos entre 1965 e 1980)

Cresceram entre os anos 1980 e 1990, ditando a cultura de rua, o auge do rock nacional e as gírias das praias.

Irado: Algo muito legal, sensacional, surpreendente.

Algo muito legal, sensacional, surpreendente. Viajar na maionese: Dizer uma bobagem, fantasiar algo sem sentido ou estar completamente distraído.

Dizer uma bobagem, fantasiar algo sem sentido ou estar completamente distraído. Careta: Alguém conservador, antiquado ou que não entrava na onda do grupo.

Alguém conservador, antiquado ou que não entrava na onda do grupo. Pagar mico: Passar por uma situação de vergonha pública, passar vexame.

Passar por uma situação de vergonha pública, passar vexame. Ficar: Início da cultura de se relacionar afetivamente sem compromisso sério, apenas uma noite.

Geração Y / Millennials (Nascidos entre 1981 e 1996)

A geração da transição analógica para a digital: viram a internet nascer, dominaram o Orkut, o MSN e os primeiros blogs.

Causar: Chamar muito a atenção, ter uma atitude forte ou criar uma polêmica.

Chamar muito a atenção, ter uma atitude forte ou criar uma polêmica. Lacrar: Arrasar em um argumento, ter uma atitude irretocável (o equivalente ao antigo "pisar").

Arrasar em um argumento, ter uma atitude irretocável (o equivalente ao antigo "pisar"). DR (Discutir Relação): Conversa longa e séria sobre os rumos de um namoro ou amizade.

Conversa longa e séria sobre os rumos de um namoro ou amizade. Flopar: Dar errado, fracassar (veio do mundo dos jogos e downloads que falhavam).

Dar errado, fracassar (veio do mundo dos jogos e downloads que falhavam). Partiu: Expressão rápida para indicar que está saindo para algum lugar ("Partiu praia!").

Geração Z (Nascidos entre 1997 e 2010)

Nativos digitais que moldam o vocabulário atual pelo TikTok e por termos globais em inglês adaptados ao português.