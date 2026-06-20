Redes sociais e a comunicação dos adolescentes: como as novas gírias transformam a linguagem

De geração em geração, os jovens criam novas expressões para se comunicar. Termos como "Fomo" e "gag" já fazem parte do atual vocabulário da galera. Hoje em dia, fortemente impulsionadas pelas redes sociais, como TikTok e Instagram, essas palavras se espalham rapidamente, desafiando a interlocução entre os jovens e seus pais e professores, por exemplo.
As gírias e expressões que surgem na internet ganham espaço no cotidiano dos estudantes. Entre grupos de amigos, a linguagem informal aparece com naturalidade, enquanto, em sala de aula e em situações mais formais, os jovens costumam adaptar a comunicação ao contexto.
Para os estudantes do 3º ano do Ensino Médio do Colégio São José, Otávio dos Santos e João Pedro Pacheco, muitas dessas expressões surgem da convivência entre colegas e do contato diário com as redes sociais. Segundo os amigos, as publicações compartilhadas nas plataformas digitais influenciam diretamente a forma como os adolescentes se comunicam.
— Nós vamos nos enviando vídeos, mandando posts e, com isso, mudamos o nosso vocabulário com palavras novas — diz Otávio.
No ambiente escolar, os estudantes adaptam a forma de se comunicar, principalmente na execução de trabalhos e produções textuais em que prevalece a linguagem formal, voltada à compreensão dos professores e às exigências das regras de escrita.
— Nós temos que saber diferenciar a hora em que vamos falar com uma pessoa, seja alguém mais velho, um professor ou algo do tipo, para mantermos o respeito e fazermos com que a pessoa possa nos entender — explica João Pedro.
"Quem continuar lendo pouco, vai adquirir um vocabulário fraco", diz professora
Para a professora de Língua Portuguesa, Cristiane de Alexandre, que atua há mais de 30 anos em sala de aula, essas variações linguísticas fazem parte de um processo natural e aparecem principalmente nas conversas entre os estudantes.
— Quando eles estão juntos, utilizam as gírias e o vocabulário próprio do grupo. Mas quando vêm se dirigir a nós, utilizam uma linguagem mais cuidadosa — explica a professora.
Contudo, Cristiane chama a atenção para o hábito de leitura. Para ela, o uso constante das redes sociais pode limitar o vocabulário dos jovens, por isso, o interesse pela leitura continua sendo fundamental para o desenvolvimento da escrita, ampliando o repertório linguístico.
— Quem continuar lendo pouco escreverá pouco e vai adquirir um vocabulário fraco — ressalta.
A linguagem também é uma forma de pertencimento social
Mais do que as palavras, a linguagem reflete comportamentos das novas gerações. Estar por dentro das tendências, gírias e expressões que circulam nas redes sociais também pode ser uma forma de pertencimento entre os jovens. Para a psicóloga clínica infantojuvenil Evelise Magnus, essas linguagens ajudam a criar identificação e fortalecer os vínculos dentro do grupo.
— Conhecer e participar desses códigos de comunicação pode representar não só compreender a linguagem, mas também sentir-se aceito e reconhecido — afirma Evelise.
Segundo a psicóloga, muitas dessas expressões estão diretamente ligadas ao comportamento dos adolescentes. Um dos exemplos é a sigla Fomo (Fear of Missing Out, que significa "medo de ficar de fora"). O termo é utilizado para descrever a sensação de estar perdendo experiências vividas por outras pessoas.
— Quando o medo de perder algo se intensifica, ele pode levar a uma necessidade constante de atualização, contribuindo para a exaustão emocional, aumento da ansiedade e sensação de inadequação diante das comparações frequentes — ressalta Evelise.
"A língua sempre mudou e continuará mudando ao longo da história", diz doutora em Letras
Para a doutora em Letras e professora dos cursos de graduação e pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, Carina Niederauer, as expressões criadas nas redes sociais não representam uma ameaça à língua portuguesa, mas uma adaptação às novas formas de interação social.
— A língua sempre mudou e continuará mudando ao longo da história. Os ambientes digitais aceleram esse processo porque exigem rapidez, informalidade e criatividade — avalia.
Segundo Carina, memes, emojis e expressões que surgem na internet refletem os hábitos e as formas de comunicação das novas gerações, construídas a partir da convivência e das interações diárias nas redes sociais.
— Isso não significa que a norma padrão da língua desaparecerá, mas que diferentes situações comunicativas exigem diferentes usos da língua — afirma.
Apesar da constante renovação da linguagem, enfatiza Carina, esse processo faz parte da evolução natural da língua, marcada por mudanças geracionais e pela inclusão de novas expressões ao vocabulário.
O choque entre diferentes formas de comunicação não representa uma perda de qualidade da língua portuguesa, mas uma transformação impulsionada por questões culturais e tecnológicas da sociedade.
Gírias por gerações
Veja a seguir a lista de algumas das gírias mais populares em cada uma das gerações e como elas influenciaram a comunicação dos jovens em seu tempo.
Baby Boomers (Nascidos entre 1945 e 1964)
A juventude dos anos 1960 e 1970, embalada pelo rádio, festivais de música e a era de ouro do cinema.
- Broto: Uma moça jovem, atraente e bonita.
- Chuchu beleza: Algo que está ótimo, perfeito, tudo nos conformes.
- Uma brasa, mora?: Expressão máxima da Jovem Guarda para dizer que algo é excelente ou incrível.
- Carango: O automóvel, o carro.
- Barra limpa: Uma pessoa confiável, gente boa, ou uma situação tranquila.
Geração X (Nascidos entre 1965 e 1980)
Cresceram entre os anos 1980 e 1990, ditando a cultura de rua, o auge do rock nacional e as gírias das praias.
- Irado: Algo muito legal, sensacional, surpreendente.
- Viajar na maionese: Dizer uma bobagem, fantasiar algo sem sentido ou estar completamente distraído.
- Careta: Alguém conservador, antiquado ou que não entrava na onda do grupo.
- Pagar mico: Passar por uma situação de vergonha pública, passar vexame.
- Ficar: Início da cultura de se relacionar afetivamente sem compromisso sério, apenas uma noite.
Geração Y / Millennials (Nascidos entre 1981 e 1996)
A geração da transição analógica para a digital: viram a internet nascer, dominaram o Orkut, o MSN e os primeiros blogs.
- Causar: Chamar muito a atenção, ter uma atitude forte ou criar uma polêmica.
- Lacrar: Arrasar em um argumento, ter uma atitude irretocável (o equivalente ao antigo "pisar").
- DR (Discutir Relação): Conversa longa e séria sobre os rumos de um namoro ou amizade.
- Flopar: Dar errado, fracassar (veio do mundo dos jogos e downloads que falhavam).
- Partiu: Expressão rápida para indicar que está saindo para algum lugar ("Partiu praia!").
Geração Z (Nascidos entre 1997 e 2010)
Nativos digitais que moldam o vocabulário atual pelo TikTok e por termos globais em inglês adaptados ao português.
- Cringe: Algo que causa vergonha alheia extrema.
- Gag: Ficar boquiaberto, chocado ou sem palavras com alguma situação ou fofoca.
- Fomo (Fear of Missing Out): A ansiedade ou medo de estar perdendo algum evento ou meme do momento.
- Macetar: Dominar completamente, fazer algo com excelência ou derrotar um argumento.
- Glow up: Uma transformação visual ou de vida para melhor; uma evolução notável.