Rapper Hungria se apresenta em Caxias do Sul em outubro; ingressos estão à venda

O rapper é um dos mais ouvidos no gênero nas plataformas digitais. Hungria / Divulgação

As lembranças da vida de um menino que se achava dono da quebrada inteira serão cantadas em rimas, versos e batidas pelo rapper Hungria, no dia 30 de outubro, na All Need Master Hall, em Caxias do Sul. Os ingressos já estão à venda e custam a partir de R$ 50 (+taxas), pelo Minha Entrada.

Das ruas de Brasília para o topo do rap nacional, Hungria é um dos artistas mais ouvidos do gênero no Brasil, com mais de 7,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Produzindo músicas desde os oito anos, participou de dois grupos: o Sentinela e o Son d’Play. Em 2013, iniciou a tão bem-sucedida carreira solo. De som em som, foi aumentando seu público graças à internet.

O topo das paradas chegou com o lançamento do álbum Meu Carona, em 2015. Hits como Insônia, com a participação do grupo Tribo de Periferia – contemporâneos de Hungria e oriundos da mesma cena de Brasília do rap – Zorro do Asfalto, Carruagem, Baú dos Piratas e O Playboy Rodou.

Além do sucesso mais recente, Amor e Fé, música do seu álbum acústico Cheiro de Mato, Hungria promete um show recheado de clássicos.

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