Rapper Ciça se apresenta em Caxias em julho: "Acho que as pessoas sempre vão se incomodar com mulheres livres"

A rapper tem 18 anos. Ciça / Divulgação

Numa cena rapper dominada por homens, a cada pouco surgem vozes que cantam a vida da mulher que nasceu na periferia. Um dos nomes recentes que despontou é Cecilia Bretas Coelho Araújo, a Ciça. Com 18 anos, ela é a atração principal da festa Cream, que ocorre dia 17 de julho, no Zero54, em Caxias do Sul. A venda dos ingresso já está no terceiro lote, a R$ 25 (+taxas), no site da Eventiza.

Ciça nasceu em Belo Horizonte e aos 15 anos se mudou para São Paulo. O primeiro contato com a música veio por meio dos pais, que também eram rappers. Inspirada por Amy Winehouse, Nega Gizza e Dina Di, ela logo começou a criar seus sons:

— Quando descobri que eu queria fazer música, foi diferente, tive sonhos. Foi uma parada até meio espiritual, Deus falou comigo, foi uma coisa louca. Eu tava passando por um momento meio tenebroso da minha vida, e aí pensei: quer saber, eu vou fazer isso aqui dar certo.

Com a cena do rap feminino em alta no Brasil, Ciça faz parte de um grupo que já tem Ajuliacosta, Ebony, Duquesa e Nandatsunami. Em comum, cada uma no seu estilo, cantam sobre autoestima e mundo feminino. Com letras por vezes ácidas, a artista diz que começou a sofrer críticas nas redes sociais:

— As pessoas sempre vão se incomodar com mulheres livres, que inspiram outras mulheres. Eu não vou dizer que não me afeta, ninguém é de ferro. Mas quando você chega num momento da sua arte, onde as pessoas que não gostam da sua música estão te ouvindo, quer dizer que está dando certo.

Em Caxias, Ciça promete apresentar sucessos, como a sua música mais recente, Foca em Mim, lançada no último dia 25, além de Mina Quente, Entre Vielas e Avenidas, Tranquila & Calma e Bonde do Esculacho.

— Vai ser minha primeira vez na cidade. Eu quero fazer um show íntimo, com bastante conversa, com bastante interação com o público. Quero ter um tempo de tirar foto depois, conhecer os fãs. No palco, tenho um ritual: eu faço show descalça, pra mim fazer show é algo meio espiritual, é a coisa mais importante da minha vida — adianta.

Show integra tour pelo Sul

A apresentação em Caxias faz parte de uma mini tour que a artista irá fazer pela região Sul — Ciça também vai se apresentar em Florianópolis, Curitiba, Santa Maria, Porto Alegre e Pelotas.

— Eu não conheço o Sul. Estou animada e muito curiosa — diz.

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