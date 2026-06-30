Cultura e Lazer

Rap feminino
Notícia

Rapper Ciça se apresenta em Caxias em julho: "Acho que as pessoas sempre vão se incomodar com mulheres livres"

Artista faz show na cidade no dia 17 de julho, no Zero54, com ingressos a R$ 25

Augusto Martins

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