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Peça que leva às escolas debate sobre violência contra a mulher terá últimas apresentações em Bento Gonçalves

Montagem “Fragmentos D’Elas” foi concebida por três atrizes a partir de entrevistas com mulheres vítimas de assédio. Ao fim da apresentação uma psicóloga é convidada a conversar com o público

Pedro Zanrosso

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