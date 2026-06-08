Peça que leva às escolas debate sobre violência contra a mulher terá últimas apresentações em Bento Gonçalves

Marina Martins, Mônica Blume e Raquel Peres são formadas em Artes Cênicas pela UERGS. Artur Accorsi / Divulgação

As escolas estaduais Dona Isabel e Imaculada Conceição, de Bento Gonçalves, serão as últimas a receber, na noite desta quarta (10) e quinta-feira (11), a peça de teatro Fragmento D’Elas, criação das atrizes Marina Martins, Mônica Blume e Raquel Peres.

Em 45 minutos o trio mescla textos autorais com trechos escritos por William Shakespeare (1564-1616), Anton Pavlovitch Tchekhov (1860-1904) e Nelson Rodrigues (1912-1980) para abordar casos de assédio e violência contra as mulheres. Em 2026, o Estado registrou 37 feminicídios, sendo cinco deles na Serra.

Desde que estreou, a peça que já passou por Caxias do Sul e Garibaldi se transformou em agente de educação a partir do que o público percebeu e passou a sugerir. As reações motivaram inclusive a contratação da psicóloga Michele Rech para mediar um bate-papo ao fim de cada apresentação.

— É um trabalho que se transforma, aberto ao que acontece no cotidiano. No começo pensamos como um espetáculo, mas logo nas primeiras vezes o público parecia esperar mais. Era preciso deixar que eles se manifestassem — conta Mônica Blume.

Três cubos em cena compõem o cenário e ditam a dinâmica da performance: é de dentro deles que surgem os objetos condutores da narrativa. A interação com o público começa cedo, quando uma bolinha lançada entre as atrizes ganha a plateia, envolvendo a todos em um descontraído jogo de perguntas e respostas.

— É quando são chamadas para falarem sobre seus medos que os relatos aparecem e essa identificação acontece, porque o medo da violência é algo presente na vida das mulheres — reflete Marina Martins.

Ao final, os três cubos são empilhados e se transformam em um totem com o desenho do corpo de uma mulher:

— Já tentamos fazer sem o bate-papo e acabou que as pessoas permaneciam na cadeira, ficavam digerindo as informações, mesmo que sem algo explícito, mas que funcionavam como gatilhos para o público. Foi superimportante irmos até as escolas e as pessoas diziam que era nesse local que deveríamos nos apresentar, porque queremos que os meninos também estejam juntos para combater atitudes inadequadas.

As apresentações do projeto são exclusivas aos estudantes e não há um novo circuito programado.

O projeto Fragmentos D’Elas – Um Manifesto é viabilizado por meio de recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Saiba mais sobre o espetáculo no Instagram @fragmentosdelas