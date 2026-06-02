Cultura e Lazer

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Obra literária de Atahualpa Yupanqui será tema de encontro em Caxias do Sul

Palestra e bate-papo com o porto-alegrense Demétrio Xavier, músico e tradutor de três livros de Yupanqui, será no dia 20 de junho, no Centro de Cultura Ordovás

Andrei Andrade

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