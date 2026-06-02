Obra literária de Atahualpa Yupanqui será tema de encontro em Caxias do Sul

O músico, comunicador e tradutor porto-alegrense Demétrio Xavier estará em Caxias do Sul no próximo dia 20, conduzindo um encontro para falar sobre a obra literária do cantor e compositor argentino Atahualpa Yupanqui (1908-1992), conhecido pela obra que mistura tradições populares, vivências rurais e crítica social. Será no Centro de Cultura Ordovás, às 20h, com entrada gratuita.
Especialista na música crioula do Uruguai e da Argentina, Xavier traduziu para o português quatro livros lançados por Yupanqui: O Payador Perseguido, O Canto do Vento, Cerro Baio e Ares Indios. O porto-alegrense também é criador e apresentador do programa cantos do Sul da Terra, da TVE E FM Cultura.
O evento em Caxias do Sul é realizado em parceria com a livraria Livreiríssima e editora Coragem.