Obra literária de Atahualpa Yupanqui será tema de encontro em Caxias do Sul

Além de ser um dos compositores mais populares da música folclórica argentina, Atahualpa Yupanqui escreveu livros que misturam poesia, vivência rural e crítica social Tude Munhoz / Agencia RBS

O músico, comunicador e tradutor porto-alegrense Demétrio Xavier estará em Caxias do Sul no próximo dia 20, conduzindo um encontro para falar sobre a obra literária do cantor e compositor argentino Atahualpa Yupanqui (1908-1992), conhecido pela obra que mistura tradições populares, vivências rurais e crítica social. Será no Centro de Cultura Ordovás, às 20h, com entrada gratuita.

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Especialista na música crioula do Uruguai e da Argentina, Xavier traduziu para o português quatro livros lançados por Yupanqui: O Payador Perseguido, O Canto do Vento, Cerro Baio e Ares Indios. O porto-alegrense também é criador e apresentador do programa cantos do Sul da Terra, da TVE E FM Cultura.