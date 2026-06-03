Núcleo Afro Uerê, de Caxias do Sul, apresenta neste sábado o espetáculo "Sankofa", na Casa da Cultura

Obra parte da ideia de que é necessário revisitar o passado para compreender o presente e construir o futuro Helen Brito / Divulgação

Primeiro grupo de teatro caxiense formado inteiramente por atrizes e atores negros, o Núcleo Afro Uerê apresenta neste sábado (6), às 19h, o espetáculo Sankofa. Será no Teatro Municipal Pedro Parenti (Casa da Cultura), em Caxias do Sul. Com direção e dramaturgia de Carla Vanez, a montagem reúne teatro, dança, poesia e música ao vivo para abordar temas como ancestralidade, racismo, resistência, religiosidade e pertencimento. Ingressos antecipados a R$ 30 (com reserva pelo perfil @ciauere no Instagram) e R$ 40 na hora.

Inspirada no símbolo africano Sankofa, originário do povo Akan, de Gana, a obra parte da ideia de que é necessário revisitar o passado para compreender o presente e construir o futuro. A proposta valoriza a memória e a ancestralidade como elementos centrais na formação das identidades e nas trajetórias individuais e coletivas da população negra.

O elenco é formado por Carla Vanez, Brayan Marinho, Eddy Ramos, Jamile Santos, Lia Veleda e Thony Kazuli, que levam ao palco relatos inspirados em vivências reais. As histórias pessoais se transformam em uma narrativa coletiva marcada por dor, resistência, superação e celebração. A trilha sonora é executada ao vivo pelos músicos Guy Ribeiro e Kaynan Ribeiro.