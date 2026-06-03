Cultura e Lazer

Protagonismo negro
Notícia

Núcleo Afro Uerê, de Caxias do Sul, apresenta neste sábado o espetáculo "Sankofa", na Casa da Cultura

Com dramaturgia e direção de Carla Vanez, montagem reúne teatro, dança afro-brasileira, poesia e música ao vivo 

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