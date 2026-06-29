Novo espaço em Caxias do Sul aposta na diversidade cultural

A casa que abriga o Skema foi construída em 1964. Nova Guia / Divulgação

Numa era em que as telas parecem ter tirado o protagonismo dos encontros das relações humanas surge um novo local em Caxias do Sul para os jovens criarem novas conexões. Descrito pelo proprietário Vitor Haas como um Centro Urbano de Encontros, o Skema nasceu da ideia de existir um espaço que privilegiasse a cultura e os encontros antes do consumo.

— Acreditamos na experimentação, na circulação de ideias e na construção coletiva como parte fundamental dessa trajetória. Estamos dando os primeiros passos, mas já com o desejo de nos tornar um ambiente vivo, em constante transformação, moldado pelas pessoas que o ocupam e pelas conexões que surgem pelo caminho — explica Haas.

Essa construção coletiva que é um dos mantras da existência do espaço desde o início. Haas contou com o apoio de diversos artistas da cidade, que formaram um coletivo em torno do local, para auxiliar desde a decoração e criação dos desenhos nas paredes até o cardápio de drinks e apresentações musicais que ocorrem na noite.

A nova opção busca ser inclusiva, priorizando o acolhimento, o respeito e o cuidado aos mais diversos públicos.

— Acreditamos que a cultura e os espaços de convivência devem ser acessíveis a todas as pessoas. Mais do que falar sobre inclusão, queremos praticá-la no cotidiano, construindo um espaço onde as pessoas se sintam pertencentes, possam se expressar sem receio e encontrar outras formas de estar juntas. A diversidade não é algo que buscamos atingir, ela é parte fundamental do que queremos construir — afirma Haas.

Mais do que seguir as tendências ou sempre trazer o que está em alta no mundo digital, as músicas que tocam nas noites no Skema transitam por diferentes gêneros e linguagens, valorizando a pesquisa, a descoberta e a diversidade cultural.

— A ideia é criar conexões entre diferentes referências musicais, culturais e artísticas, abrindo espaço para experiências que muitas vezes não encontram tanta visibilidade nos circuitos mais tradicionais — revela o proprietário.

Haas acredita que a chegada desse novo local pode contribuir para a criação de uma cena cultura mais diversa e plural na cidade.

— Mais do que oferecer uma nova opção de lazer, o objetivo é colaborar para uma vida cultural mais viva, acessível e em constante movimento — destaca.

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Programação

Nesta semana, o Skema abrirá sexta-feira (3), a partir das 18h, no clima do R&B e do Afrobeat com a Jamille DJ. E sábado (4), das 19h, a noite fica por conta do UK Garage e Drum and Bass com Zero de Fato e DJ Luna. Nesses dois dias a entrada é gratuita.

A partir das próximas semanas, o Skema vai operar de quarta-feira a sábado. Além disso, o local irá abrir também em alguns domingos com feiras, música ao vivo, workshops e outras atividades. A entrada é gratuita, salvo em eventos especiais que poderão contar com cobrança de ingresso.

Onde fica