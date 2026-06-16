Neste sábado tem Festa Junina gratuita na Estação Férrea de Caxias

Bumba Meu Boi, com a artista Vanessa Carraro, será uma das atrações do São João na Estação. Tatiele Sperry / Divulgação

Junho chegou e com ele a época de colocar chapéu de palha e a camisa xadrez para dançar quadrilha. Em Caxias do Sul, a Estação Férrea vai se transformar em um grande festerê neste sábado (20), das 15h às 20h, com a primeira edição da Festa de São João.

O evento gratuito contará com música, oficinas de dança, gastronomia típica, brincadeiras populares, quadrilha, entre outras manifestações culturais inspiradas nas tradições juninas.

A organizadora, Caliandra Troian, recorda que o evento nasceu do plano de ocupar os espaços públicos com uma festa junina que seja exclusivamente da cidade.

— A festa junina traz alegria para o povo, convivência e diversão, que é algo que a gente precisa. E a gente fez questão de a programação do São João na Estação trazer elementos da cultura. Então vamos trazer uma banda de forró que vai fazer uma apresentação musical, vamos ter um DJ fazendo toda essa ambientação e um apresentador — explica.

A programação completa ocorre na área recentemente revitalizada da Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. O local foi escolhido por ser aberto e ao ar livre, possibilitando que as famílias possam aproveitar uma tarde divertida. Além disso, um dos focos também é ressignificar o espaço.

— O São João na Estação vem nessa linha também, da gente olhar para a Estação Férrea com uma pauta positiva e não somente com os problemas de segurança pública. Então, a gente tem aí, sim, um olhar de contribuir com essa mudança da forma de ocupar a Estação.

Estão previstas também oficinas de dança como xote e manifestações artística como o Bumba Meu Boi — uma das festas folclóricas mais tradicionais do Brasil, que mistura dança, música, teatro e ritos religiosos.

— Toda hora vai ter alguma coisa acontecendo. O que a gente não tem são as brincadeiras. As pessoas não vão chegar lá e encontrar uma pescaria porque a nossa brincadeira é mais artística do que essas tradicionais — pontua Caliandra.

A atração musical do evento ficará por conta do grupo de forró Brasil de Cor. A banda foi criada em 2025, em Porto Alegre, e tem como integrantes Gabo Maciel, Stefania Johnson, Mateus Albornoz e Duda Cunha.

No repertório, clássicos de várias gerações como de Luiz Gonzaga e Dominguinhos a Geraldo Azevedo, Alceu Valença, passando por Falamansa. Além disso, a banda vai tocar temas autorais e releituras, em linguagem de forró, de compositores como Jorge Benjor e de compositores da música popular gaúcha.

— O festejo junino é uma oportunidade linda de abordar e exaltar o imaginário do Brasil rural, das culturas tradicionais, em sua regionalidade. Essas canções têm um espaço de intimidade na formação de cada brasileiro, perpassando gerações — destaca Gabo Maciel.

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